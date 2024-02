dailymotion Rétromobile 2024 - les bonnes affaires à moins de 25 000 € en vidéo : Autobianchi A112 Abarth

L’A112 a été le plus gros succès d’Autobianchi, puisqu’elle s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires. Certes sur une longue période : de 1969 à 1986. Dans le salon Rétromobile s’en trouve un exemplaire excessivement alléchant puisqu’il s’agit d’une Abarth, la version sportive. Mieux encore, elle date de 1973 et comme elle arbore des pare-chocs en résine, c’est une rarissime série 2. Avec son petit 982 cm3 qui produit 58 ch rugissants, elle dépasse les 150 km/h, et se montre particulièrement agile. Une jolie petite machine à sensations ! Comme la Mini me direz-vous. Certes, mais avec son hayon, l’italienne se révèle bien plus pratique et surtout, elle bénéficie d’une véritable suspension, offrant un minimum de confort.

L’exemplaire que nous voyons ici flatte la rétine, grâce à sa couleur particulièrement peu courante, même à l’époque, une sorte de gris mastic aux reflets bruns. Magnifique ! Mais moins que l’état de la petite, qui a été restaurée, habitacle compris. Une A112 Abarth seconde série aussi rutilante, ça n’existe plus, sauf ici. Alors, cela permet de relativiser le prix, inversement proportionnel au gabarit de la citadine : 24 000 €. Certes, c’est une somme, 20 000 € seraient plus raisonnables, mais combien coûte une Mini Cooper, tellement moins originale ?

Check-list

- Corrosion

- Conformité à l’origine

- Réglages moteur

Les +

Agrément de conduite

Agilité

Polyvalence

Les –

Bruit

Pieces parfois difficiles à trouver

Déjà chère