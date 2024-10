Stellantis se dispute Autobianchi et Innocenti avec le gouvernement italien

Les connaisseurs n’ont pas oublié les noms d’Innocenti et d’Autobianchi, deux marques italiennes connues encore aujourd’hui pour leurs mignonnes petites citadines assez populaires dans les années 60 et 70. Disparues à la fin du siècle dernier, ces deux marques appartiennent aujourd’hui au groupe Stellantis suite à la fusion de FCA et PSA au début de la décennie.

Pour l’instant, en tout cas. Car il y a quelques semaines, on a appris que le gouvernement italien cherche à exproprier ces deux marques du groupe Stellantis dans le but de les revendre à des sociétés désireuses de les faire revivre (et plus précisément à des groupes chinois). Pour cela, l’administration s’appuie sur une nouvelle loi l’autorisant à nationaliser des marques défuntes à la condition qu’elles aient cessé toute activité depuis au moins cinq ans.

Carlos Tavares veut « protéger les intérêts du groupe »

Comme le rapportent les journalistes d’Automotive News, le directeur général de Stellantis Carlos Tavares n’est pas du tout résigné à laisser filer ces deux marques : « quelle que soit la loi en vigueur, nous la respecterons. Mais si la loi ne s’applique pas, nous ferons tout pour prêter nous intérêts », a-t-il déclaré en insinuant que l’exploitation de ces deux marques au bénéfice de groupes concurrents pourrait être préjudiciable.

En revanche, le groupe Stellantis n’a vraisemblablement aucun plan de résurrection de ces deux marques déchues. Il a déjà beaucoup à faire aujourd’hui avec les troubles aux Etats-Unis de ses enseignes américaines, la situation délicate de Maserati et le retour ambitieux de Lancia.