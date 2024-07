Le gouvernement italien essaie d'arracher deux vieilles marques au groupe Stellantis

Depuis quelques mois, l’entente n’est pas vraiment au beau fixe entre le gouvernement italien et le groupe Stellantis. Tout est parti des critiques formulées par les membres de l’administration transalpine sur la stratégie du groupe mené par Carlos Tavares, jugée comme négligeant la production des voitures en Italie.

Le groupe a répondu régulièrement à ces critiques, ce qui a irrité le gouvernement italien au point qu’il oblige la marque Alfa Romeo à renommer le SUV Junior et à ne plus utiliser le nom « Milano » choisi au départ en raison de sa fabrication hors des frontières de l’Italie. Mais aussi à saisir des Fiat Topolino arborant un petit drapeau italien tout en étant construites au Maroc.

Le gouvernement veut arracher Autobianchi et Innocenti à Stellantis

Et maintenant, le gouvernement italien serait en passe d’arracher deux vieilles marques italiennes au groupe italien d’après les journalistes de Reuters citant les Italiens de Sole 24. Appartenant à l’ancienne structure FCA (Fiat Chrysler Automotive) et donc désormais propriété de Stellantis, Innocenti et Autobianchi sont mortes depuis la fin des années 90 après avoir connu une petite période de réussite dans les années 60 et 70. Stéphane Schlesinger vous a d’ailleurs parlé à plusieurs reprises de leurs modèles, et notamment de la très mignonne A112 d’Autobianchi.

Il se trouve qu’une nouvelle loi autorise le gouvernement à nationaliser une marque, à condition qu’elle ait cessé toute activité depuis au moins cinq ans et qu’elle puisse être revendue à un acteur prévoyant de produire sur le sol italien.

C’est comme ça que le gouvernement prévoit, toujours d’après les journalistes de Sole 24, de déposséder légalement Stellantis de ces deux marques. L’objectif serait de les vendre à des constructeurs chinois, à la seule condition que ces derniers ouvrent ensuite des usines sur le sol italien pour produire les voitures découlant de cet accord. Connaissant le design assez fort des anciens modèles d’Innocenti et surtout d’Autobianchi, il y aurait probablement de quoi concevoir de petites citadines modernes au look plaisant.