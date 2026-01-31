Elle résiste aux tirs de Kalachnikov : découvrez l’incroyable histoire de cette voiture de mafieux exposée à Rétromobile

Le salon Rétromobile est l’occasion d’admirer les voitures les plus chères, les plus belles et les plus extraordinaires au monde. C’est aussi l’endroit pour découvrir des exemplaires complètement dingues.

C’est le cas dans le hall 4 réservé aux voitures vendues à moins de 30 000 euros. Un endroit dans lequel on ne s’attend pas à rencontrer une telle auto. Elle a appartenu à Luigi Cacciapuoti, un ancien parrain de la mafia napolitaine qui s’est fait prendre à cause de son chien… Un animal que les autorités ont eu la bonne idée de suivre et qui les a conduits jusqu’au malfrat.

Cette auto en question n’est pas une Mercedes Classe S, bien trop voyante et difficile à conduire dans les rues étroites napolitaines, il s’agit d’une « simple » Autobianchi A122 Abarth.

À l’instar des grandes berlines, elle a reçu un blindage niveau B6 qui inclut un vitrage, des panneaux de carrosserie et un pavillon résistant aux tirs de kalachnikov. Ce n’est pas tout, les portes sont équipées d’un verrouillage, lui aussi digne d’une porte blindée, deux extincteurs assurent la survie de ses occupants en cas d’attaque et un haut-parleur permet de communiquer avec l’extérieur. Le système de climatisation, non proposé à l’époque sur ce modèle, évite de macérer dans l’habitacle sous le soleil.

Tous ces équipements sont opérationnels, et pour cause puisque l’auto, datant de 1981, n’affiche que 11 600 km avec un état reste proche de l’origine. À noter tout de même que cette cellule de survie accuse un surpoids de 300 kg ! Un handicap de poids lorsqu’il faut s’échapper au plus vite…

De l’aveu même du vendeur, spécialisé dans les petites voitures italiennes, il est difficile chiffrer un modèle aussi atypique. Proposée à 29 900 € tout de même, le futur propriétaire s’offrira avant tout une partie de l’histoire de la mafia napolitaine.

