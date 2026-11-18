2. 408 ch et une recharge en 17 minutes : nous avons testé la MG IM5 sur autoroute, voici son autonomie réelle

En bref

Berline premium

Autonomie : 710 km

A partir de 53 990 €

Membre du groupe SAIC, la marque MG profite de l’impressionnant catalogue du groupe chinois pour importer dans l’Hexagone, le blason IM, dédié aux modèles haut de gamme. Avec cette nouvelle griffe premium, Mg élargit ainsi le spectre de sa clientèle. Une clientèle principalement attirée par les prix au ras du plancher. Voilà qui explique pourquoi MG n’a pas apposé son logo sur le capot de son nouveau modèle. On retrouve un petit badge discret sur la partie arrière. Sur le papier, la grande berline IM5 vient concurrencer des modèles comme la Porsche Taycan ou la Tesla Model 3 performance, mais avec un prix de départ de 54 000 €.

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Le constructeur n’a pas fait les choses à moitié et a doté sa berline du meilleur des technologies actuelles. À savoir une plateforme 800 V autorisant des recharges ultra-rapides, une batterie XXL et des puissances allant jusqu’à 750 ch !

Visuellement, la ligne fastback est sobre et épurée. Vitres sans encadrement, poignées affleurantes et bandeau lumineux à l'arrière façon Aston martin : le gabarit imposant qui flirte avec les 5 mètres se digère plutôt bien au regard. Durant notre essai, cette version "Propulsion", tout de noir vêtu, a régulièrement intrigué les passants.

À bord, c’est le grand saut. On découvre une présentation nettement plus valorisante que dans les productions MG. Le mobilier est recouvert de similicuir au même titre que les sièges matelassés à l’avant comme à l’arrière. Il y a malheureusement très peu de rangements. Le vide-poche

central est limité, il n’y a pas de boîte à gants et le rangement sous l’accoudoir est restreint.

La berline chinoise mise comme toutes ses compatriotes sur le tout numérique avec une immense dalle de 26’’ complétée par un écran verticale qui commande la quasi-totalité des fonctions de l’auto. Si l’écran est très réactif, l’ergonomie globale est médiocre, car il faut systématiquement passer par cet écran et réaliser plusieurs étapes pour accéder aux fonctions les plus élémentaires comme le réglage des rétroviseurs, de la ventilation ou encore de la position du volant. Désactiver les ADAS le plus intrusive réclame au moins 2 minutes.

La dotation de série est en revanche impressionnante au regard des prix pratiqués. De série, l’IM5 embarque des sièges avant électriques, chauffants, ventilés, d'un grand toit panoramique, d'un vitrage feuilleté, et d'aides à la conduite de dernier cri. Le tout est facturé 53 900 € et assorti d'une garantie de 7 ans. Difficile pour les concurrents et notamment les européens de s'aligner à ce niveau de prix.

L’empattement proche des 3 mètres assure un espace correct aux places arrière pour les grands gabarits, mais il faut l’avouer, l’habitabilité est décevante pour une voiture avoisinant les 5 mètres, sachant que le plancher n’est pas totalement plat pour glisser correctement ses pieds sous le siège avant. Il en va de même pour le volume du coffre offrant 457 litres. C’est décevant pour une voiture aussi grande, sachant qu’il est dépourvu de rangement sous plancher. Il existe bien un frunk sous le capot avant, mais il est un peu juste pour ranger les câbles.