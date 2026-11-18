Essai MG IM5 : 407 ch, recharge en 15 minutes et prix cassé, la berline électrique qui bouscule les allemandes
6. La fiche technique de la MG IM5
Les chiffres clés
|Mg Im5 407 100 KWH
|Généralités
|Date de commercialisation
|06/07/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|84 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,93 m
|Largeur sans rétros
|1,96 m
|Hauteur
|1,47 m
|Empattement
|2,95 m
|Volume de coffre mini
|457 L
|Volume de coffre maxi
|1 290 L
|Nombre de portes
|4
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 285 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|12 CV
|Couple
|500 Nm
|Puissance moteur
|407 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|655 km
|Capacité batterie
|100 kWh
|Type batterie
|pas d'information
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|220 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|4.9 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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