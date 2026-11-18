La MG IM5, à partir de 53 990 €, 408 ch et 700 km d'autonomie est évaluée dans la catégorie des berlines électriques familiales qui comprend notamment :

L'Audi A6 e-Tron, à partir de 64 950 €, 367 ch et 631 km d'autonomie

La Porsche Taycan, à partir de 106 000 €, 408 ch et 609 km d'autonomie

La Zeekr 7 GT Long Range, à partir de 51 490 €, 421 ch et 655 km d'autonomie

La Xpeng P7 + Long Range, à partir de 49 990 €, 313 ch et 530 km d'autonomie