Essai MG IM5 : 407 ch, recharge en 15 minutes et prix cassé, la berline électrique qui bouscule les allemandes
5. MG IM5 face aux Audi A6 e-Tron, Porsche Taycan et Xpeng P7+ : quelle grande berline électrique choisir ?
La MG IM5, à partir de 53 990 €, 408 ch et 700 km d'autonomie est évaluée dans la catégorie des berlines électriques familiales qui comprend notamment :
L'Audi A6 e-Tron, à partir de 64 950 €, 367 ch et 631 km d'autonomie
La Porsche Taycan, à partir de 106 000 €, 408 ch et 609 km d'autonomie
La Zeekr 7 GT Long Range, à partir de 51 490 €, 421 ch et 655 km d'autonomie
La Xpeng P7 + Long Range, à partir de 49 990 €, 313 ch et 530 km d'autonomie
|MG IM5 2WD
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,7 /20
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