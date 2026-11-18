Finition 2WD (Propulsion) : à partir de 53 990 €



La version 2WD de la MG IM5 propose une dotation haut de gamme comprenant de série un écran de 26,3 pouces couplé à un écran tactile de 10,5 pouces, un système audio composé de 20 haut-parleurs, un chargeur sans fil ventilé de 50 W, une sellerie en simili-cuir, des sièges avant chauffants, ventilés et réglables électriquement (avec mémoire et soutien lombaire côté conducteur), des sièges arrière chauffants, ainsi qu'un toit panoramique, une pompe à chaleur, la recharge bidirectionnelle (V2L), des jantes de 19 pouces, une caméra 360° avec vue châssis transparent, ainsi qu'une suite complète d'aides à la conduite intégrant le régulateur adaptatif, le freinage autonome d'urgence et le système de maintien dans la voie.

Finition 4WD (Quatre roues motrices) : à partir de 59 990 €

Elle ajoute à la version 2WD, les quatre roues motrices, une puissance de 751 ch, des jantes sport de 20 pouces, des étriers de frein à 4 pistons fixes, le stationnement automatique, la sortie de stationnement autonome, la marche arrière automatique.

Le point techno : le tout en un



L'IM5 est équipée de série du système "One touch iAD" qui combine le stationnement automatique, la sortie de stationnement automatique, la marche arrière automatique, un mode nuit pluvieuse qui adapte l'éclairage aux conditions, de 5 modes de conduite (Super Eco, Eco, Confort, Sport, Personnalisé) et de 2 niveaux de freinage régénératif (standard et faible).