Essai MG IM5 : 407 ch, recharge en 15 minutes et prix cassé, la berline électrique qui bouscule les allemandes
3. Prix et équipements MG IM5 : dès 53 990 €, la berline électrique chinoise offre tout de série, voici le détail de la gamme
Finition 2WD (Propulsion) : à partir de 53 990 €
La version 2WD de la MG IM5 propose une dotation haut de gamme comprenant de série un écran de 26,3 pouces couplé à un écran tactile de 10,5 pouces, un système audio composé de 20 haut-parleurs, un chargeur sans fil ventilé de 50 W, une sellerie en simili-cuir, des sièges avant chauffants, ventilés et réglables électriquement (avec mémoire et soutien lombaire côté conducteur), des sièges arrière chauffants, ainsi qu'un toit panoramique, une pompe à chaleur, la recharge bidirectionnelle (V2L), des jantes de 19 pouces, une caméra 360° avec vue châssis transparent, ainsi qu'une suite complète d'aides à la conduite intégrant le régulateur adaptatif, le freinage autonome d'urgence et le système de maintien dans la voie.
Finition 4WD (Quatre roues motrices) : à partir de 59 990 €
Elle ajoute à la version 2WD, les quatre roues motrices, une puissance de 751 ch, des jantes sport de 20 pouces, des étriers de frein à 4 pistons fixes, le stationnement automatique, la sortie de stationnement autonome, la marche arrière automatique.
Le point techno : le tout en un
L'IM5 est équipée de série du système "One touch iAD" qui combine le stationnement automatique, la sortie de stationnement automatique, la marche arrière automatique, un mode nuit pluvieuse qui adapte l'éclairage aux conditions, de 5 modes de conduite (Super Eco, Eco, Confort, Sport, Personnalisé) et de 2 niveaux de freinage régénératif (standard et faible).
Equipements et options
Version : 407 100 KWH
Equipements de sécurité
ABS et EBD
Airbags latéraux AV
Alarme
Airbags rideaux latéraux conducteur et passager
Allumage automatique des feux
Airbags frontaux
Contrôle de traction (TCS)
Airbag central AV
Alerte de vigilance du conducteur (DMS) - surveillance de la fatigue et de l’attention
Assistance intelligente à la limitation de vitesse + reconnaissance des panneaux de signalisatioN
Commutateur de désactivation de l’airbag passager AV
Détection d’angle mort (BSD) avec assistance au changement de voie (LCA)
Fixations ISOFIX AR (x2)
Frein de stationnement électronique avec fonction Auto Hold et aide au démarrage en côte
Feux de jour à LED intégrés
Projecteurs LED et feux AR LED avec clignotants séquentiels
Feux antibrouillard AR LED
Essuie-glaces automatiques (détecteur de pluie)
Aide au maintien dans la trajectoire (LKA) avec alerte de franchissement de ligne (LDWS)
Equipements de confort
Accoudoir central AR
Direction assistée
Verrouillage centralisé
Volant cuir
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Rappel de ceintures de sécurité AV/AR
Volant Multifonction
Navigation par satellite
Vitres AR surteintées
Capteurs de stationnement AV/AR
Sièges AV chauffants et ventilés
Volant chauffant
Volant réglable en hauteur et profondeur avec commandes au volant
Ceintures de sécurité AV: 3 points + prétensionneur et limiteur de charge
Rétroviseur intérieur photochromatique manuel
Clé bluetooth sur Smartphone
Siège passager à réglages électriques dans 6 directions
Ceintures de sécurité AR à 3 points avec limiteurs de charge
Frein de stationnement électronique avec fonction Auto Hold et aide au démarrage en côte
Ecran tactile central HD 10,5"
Ecran immersif Full HD monobloc de 26,3" (infodivertissement et instrumentation conducteur)
Système audio 20 HP
Radio numérique DAB+
Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement, chauffants,
Banquette AR fractionnable 60:40 avec réglage manuel du dossier
Climatisation automatique bi-zone avec aérateurs AR
Compartiment de rangement climatisé dans l’accoudoir AV
Siège conducteur à réglage électrique 12 voies (avec soutien lombaire électrique 4 voies),
Sièges AR chauffants (places latérales)
Toit panoramique en verre à double vitrage avec traitement thermique réfléchissant
Vitres acoustiques (AV/AR)
Vitres électriques AV/AR anti-pincement
Stationnement automatique
Stationnement automatique en bord de trottoir
Sortie de stationnement automatique
Esthétique / Carrosserie
Peinture non métallisée
Jantes aérodynamiques 19" Hankook iON high-performance EV tyres
Sellerie simili-cuir ultra-souple Gris
Toit panoramique en verre à double vitrage avec traitement thermique réfléchissant
Autres équipements
Kit anti-crevaison
ESP
EBA
TPMS
Système d'appel d'urgence automatique (eCall)
Système V2L (Vehicle to Load)
Caméra à 360° avec vue du châssis en transparence
Sélection des modes de conduite
Avertisseur d'ouverture de portière (DOW)
Calandre à volets actifs (AGS)
Pompe à chaleur
Accès sans clé
Boîte de vitesse a fonction Continu
Pré-conditionnement de la batterie
Apple CarPlay / Android Auto sans fil
3 ports USB Type C (2 AV + 1 AR)
Feu stop central à LED
Avertissement de collision frontale (FCW)
Avertisseur de trafic transversal AR avec freinage (RCTA + RCTB)
Changement de voie automatique
Changement de voie intelligent (ILC)
Freinage automatique d'urgence (AEB) avec détection des piétons et des cyclistes
Lave-disques de frein (BDW)
Réduction active du bruit de la route (RNC)
Chargeur de smartphone sans fil ventilé (50 W)
2 prises électriques 12 V
iSmart
Commande vocale MG IM
Portes sans encadrement (avec ouverture électrique)
Poignées de porte affleurantes automatiques
Eclairage d'ambiance 256 couleurs
Eclairage de lecture LED AV/AR
Hayon électrique mains libres
Pare-soleil AV avec miroirs et éclairage de courtoisie conducteur et passager
5 modes de conduite (Super Eco, Eco, Confort, Sport, Personnalisé)
Marche AR automatique
2 niveaux de freinage régénératif (standard et faible)
Etriers de frein AV Continental à 4 pistons fixes
Freins à disque ventilés à l’AV et à l’AR
Mode nuit pluvieuse
Options disponibles
-
Sellerie simili-cuir ultra-souple Blanc:
0 €
-
Peinture métallisée Rembrandt Grey:
650 €
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