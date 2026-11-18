Essai MG IM5 : 407 ch, recharge en 15 minutes et prix cassé, la berline électrique qui bouscule les allemandes
4. MG IM5 : face à Tesla et aux berlines allemandes, voici pourquoi cette électrique à 53 990 € bouscule la hiérarchie
La concurrence : une Porsche Taycan à prix cassé
Proposée entre 53 990 € (2WD de 407 ch) et 59 990 € (4WD de 751 ch), la MG IM5 se positionne comme un modèle premium « à prix cassé » face à des berlines électriques de renom comme la Porsche Taycan ou l’Audi A6 e-Tron. Face à une Tesla Model 3, nettement plus accessible en entrée de gamme mais plus dépouillée, l'IM5 réplique par une dotation de série pléthorique incluant la suspension active, le toit panoramique réfléchissant et une architecture 800V permettant une recharge plus rapide. Face à ses compatriotes, les XPeng P7+, Polestar 4 et Zeekr 7 GT, qui franchissent rapidement la barre des 60 000 € à équipements équivalents, l'IM5 offre un rapport prix/prestations très bien placé.
A retenir : une bonne routière électrique
Proposée à partir de 53 990 € avec une garantie de 7 ans, l'IM5 affiche un rapport prix-prestations particulièrement agressif face aux berlines européennes. Si l'ergonomie tout-écran et le rapport habitabilité/encombrement déçoivent, sa vitesse de recharge, sa dotation de série et son bon niveau de confort positionnent la berline comme une bonne routière électrique attractive face aux européenne et dans le milieu de peloton face à ses compatriotes chinoises.
Caradisiac a aimé
- La qualité de présentation
- La dotation de série très riche
- Le confort général
- L'agilité grâce aux roues arrière directrices
- La vitesse de recharge
Caradisiac n'a pas aimé
- L'ergonomie passable
- Le peu de rangements
- L'espace à bord et le volume de coffre corrects mais decevants pour une berline de 5 mètres
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|407 100 KWH
|0 (wltp)
|53 990 €
|€
|751 4WD 100 KWH
|0 (wltp)
|59 990 €
|€
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