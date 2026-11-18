Deux versions de l’IM5 sont proposées. Deux ou Quatre roues motrices. Les deux sont équipée d’une batterie NMC de 96,4 kWh nets. Nous nous intéressons à la version « d’accès », en propulsion, équipée d’une machine électrique de 408 ch. Cette dernière affiche des chronos de sportive avec un 0 à 100 km/h en 4,9 s et une V-max de 220 km/h. Elle est aussi la plus efficiente avec une autonomie sur le papier de plus de 700 km.

En pratique, les accélérations restent progressives mais si vous vous amusez à écraser la pédale de droite, vous sentirez une poussée continue et suffisamment violente pour vous rappeler à l’ordre sur le mouillé. En effet, le couple musclé (500 Nm) répond immédiatement présent à la moindre sollicitation et ce, même lorsque le compteur a dépassé la vitesse autorisée. N’ayez crainte, le train arrière est très vite remis dans les rails par les (très nombreuses) aides électroniques qui laissent peu de place à l’improvisation.

Puissance, confort et recharge ultra-rapide

Le pedigree de cette IM5 est plutôt celui d’une voyageuse. En effet, son aérodynamisme performant, son silence de fonctionnement assuré par un vitrage feuilleté et un ANC (compensateur de bruit), sa réserve de puissance constante et sa recharge ultra-rapide la placent parmi les meilleures alternatives à l’heure actuelle pour avaler les kilomètres sans émettre de CO2.

Sa consommation à 130 km/h la place dans la moyenne de la catégorie avec un petit 23 kWh/100 km observé durant notre essai, ce qui autorise 400 km d’autoroute sans ravitailler dans la réalité. Et le ravitaillement sera de courte durée car l’IM5 peut accepter une puissance de recharge de 396 kW grâce à son architecture 800 V. Nous avons réalisé le test sur une borne Electra de 350 kW. Nous aurons patienté 17 minutes pour passer de 19 à 80 %.

MG a implanté de série tous les équipements dédiés à la conduite d’une électrique avec une pompe à chaleur de série, un préconditionnement de batterie et un planificateur d'itinéraire pas toujours fiable. Au terme de notre essai, la consommation s’est stabilisée à 21 kWh/100 km, ce qui autorise un rayon d’action de 450 km sans pratiquer l'éco-conduite.

En ville, la grande berline offre un rayon de braquage très court, pratiquement équivalent à celui d'une citadine, qui facilite les manœuvres et la circulation à basse vitesse. La visibilité arrière quasi nulle est compensée par les nombreuses caméras et assistances au stationnement. L’IM5 est équipée de plusieurs niveaux de régénération mais de pas de One-pedal. Encore une fois, il faut passer par l'écran central pour sélectionner le niveau souhaité.

Malgré un poids élevé de 2,3 tonnes, l’IM5 surprend par son agilité. Son châssis est équilibré et le roulis est bien contenu. La suspension passive reste très vivable malgré la présence de jantes de 19''. La direction s'avère trop légère et déconnectée de la route, mais dans l'ensemble le comportement de cette berline chinoise apparaît neutre et équilibré.