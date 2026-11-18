C’est un phénomène qui se produit encore et encore. Dans le cadre de certains mariages, les membres du cortège n’hésitent pas à bloquer toute la circulation d’une autoroute pour le « plaisir », permettant aux mariés de danser sur la voie publique au mépris total de l’ordre public (et souvent avec de grosses voitures de luxe louées spécialement pour l’occasion).

Les forces de l’ordre essaient de combattre au maximum ce phénomène, intervenant le plus souvent possible pour dresser des contraventions et parfois embarquer directement les voitures.

A Marseille, une danse au mauvais endroit

Comme le rapportent les journalistes de La Provence, un nouveau cas de mariage « hors la loi » a été sanctionné ce 15 novembre 2026. Dans le cadre de célébrations « sauvages », les membres d’un cortège ont totalement bloqué les voies de la L2 formant le périphérique de la ville de Marseille. Sauf que ce blocage a eu lieu à quelques centaines de mètres du bâtiment servant de base aux CRS de la région.

Les policiers sont donc immédiatement intervenus sur place. Certains motards du cortège ont pu s’enfuir à temps, mais pas les gros véhicules : une Audi RS 3 et un Mercedes Classe G Brabus ont ainsi été envoyés à la fourrière, avec de nombreuses amendes forfaitaires délictuelles de 640€ dressées contre les participants au mariage.

A noter que quelques jours plus tôt, les forces de l’ordre avaient déjà saisi une Lamborghini et une Mercedes-AMG lors d’une célébration du même genre, déjà « presque sous les fenêtres du PC Nord des CRS » comme l’expliquent les journalistes de La Provence.