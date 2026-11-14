C’est plus qu’une institution, c’est une religion. En Colombie, la 4L a un surnom local, l’amigo fiel (l’ami fidèle), tellement la petite Renault est entrée dans la vie et les familles colombiennes.

Un culte lié, bien entendu, à l’usine d’Envigado qui l’a fabriquée pendant 22 ans, et à la Copa Renault 4, championnat organisé et payé par Renault Colombie. Des courses monotypes ou des autos légèrement plus puissantes que les modèles de série de 34 ch s’affrontaient.

Un gamin qui rêve d’être pilote

Mais Envigado, d’où sont sortis près de 100 000 exemplaires de la 4L, n’est pas seulement la banlieue industrielle de Medellín : c’est aussi là qu’a grandi un gamin qui n’avait qu’un rêve, celui d’être coureur automobile, quand son frère, plus modeste, ne pensait qu’à devenir cycliste professionnel.

Le petit Pablo Escobar, bon élève, ne va pourtant pas s’orienter vers des études de mécanique, mais vers l’économie et le droit. Deux disciplines qui auront leur importance dans la carrière qu’il entame lorsqu’il met fin à ses études en 1970.

Sans attendre de passer son diplôme, il se précipite dans une drôle de vie active : le trafic de stupéfiants. Il dealait déjà en amateur de la marijuana (qu’il livrait, bien entendu, en 4L) lorsqu’il découvre cette année-là son véritable fonds de commerce : la cocaïne.

Bien sûr, dans ces années 70, il n’est pas encore le narco le plus puissant de l’histoire — engrangeant, selon la légende, près de 60 millions de dollars par jour —, mais dès cette époque, il commence à gagner beaucoup d’argent et s’entoure rapidement de sicarios, des hommes de main et tueurs à gages à qui il ordonne d’éliminer tous ceux qui gênent son business.

Des activités qui lui laissent un peu de temps, mais beaucoup d’argent, pour s’adonner à sa passion : la course automobile. Il la pratique toutefois modestement, à son niveau de débutant, en préparant une 4L évidemment. Au début de l’année 1977, son team est prêt pour la première des six courses de la saison de la Copa qui s’élance sur le circuit de Bogota.

Mais quand les autres concurrents arrivent généralement seuls et par la route, lui débarque avec toute la panoplie de l’écurie professionnelle : un camion, quatre voitures et les mécanos qu’il faut. La première auto est pour lui, les trois autres pour ses associés du cartel : les fameux et redoutés frères Ochoa.

Un sponsor paie tout ce petit monde rubis sur l’ongle puisqu’il s’agit de Bicicletas Osito, une entreprise qui fabrique des vélos et dont le patron n’est autre que Roberto Escobar, ce frère qui se rêvait en Eddy Merckx. Une société qui, d’ailleurs, est plutôt spécialisée dans le blanchiment d’argent sale que dans le dérailleur 8 vitesses.

Voilà Pablo Escobar qui débarque sur le circuit entouré, comme il se doit, de jeunes filles accortes. Un dernier joint pour la route, et le voilà au volant de sa 4L. Il se distingue d’ailleurs et gagne des points à chacune des 6 épreuves, jusqu’à finir deuxième sur le podium du championnat de Colombie.

Les témoins racontent qu’il se faisait régulièrement dépasser dans les virages, mais repassait tout ce joli monde dans les lignes droites. De là à penser que son moteur était plus puissant que ce que permettait le règlement, il n’y a qu’un pas, qu’aucun commissaire de course n’a jamais osé franchir pour vérifier.

Mais après cette première saison brillante en apparence, Escobar n’a pas récidivé. Il avait un empire à faire fructifier, un trafic à internationaliser, des gêneurs à exécuter et une carrière politique à mener, puisqu’il est devenu député suppléant de la circonscription de Medellín.

En route vers la F1

Il a tout de même continué à s’intéresser à l’automobile, en achetant la Porsche 911 RSR, sœur jumelle selon lui, de celle d’Emerson Fittipaldi pour s’amuser dans quelques courses de côte, ou en poussant et sponsorisant son poulain Ricardo Londoño en route pour la F1. Les portes de la discipline reine ne s’ouvriront jamais pour ce dernier, la FIA se disant sûrement qu’il y avait comme un loup dans cette opulente proposition de financement.

Car en cette fin des années 80, Escobar est devenu l’ennemi public numéro un. Il se rend aux autorités en 1991, s’évade un peu plus d’un an plus tard et finit par être abattu par la police en 1993.