Salon du Made in France : pourquoi l’automobile est la grande absente de la Porte de Versailles

Le salon du made in France, qui se tient à la Porte de Versailles du 12 au 15 novembre, n’a pas l’air d’inspirer la filière automobile. Et seuls quelques accessoiristes et selliers viennent y présenter leur travail.

Pourtant, selon l’Insee, le secteur emploie près de 400 000 salariés dans l’hexagone, mais le salon, qui s’attend à recevoir plus de 110 000 personnes en quatre jours s’adresse avant tout au grand public. Et pour lui, le lieu de production de sa voiture semble devenu secondaire.

Les Français se désintéressent de l’origine de leur auto ?

Le peu d’intérêt pour le protectionnisme automobile est même en baisse. Selon l’Observatoire Cetelem paru il y a un mois, c’était un critère essentiel pour 31 % des acheteurs en 2023, mais cette année, il est tombé à 23 %. D’où l’abstention des constructeurs et équipementiers lors du salon. D’autant que les uns comme les autres sortent à peine du marathon du Mondial.

Et pourtant, depuis des années, Toyota surfe sur sa Yaris made in France. D’autres études, à l’inverse de celle du Cetelem, comme celle menée par le Sénat l’an passé indique que les Français sont de plus en plus sensibles aux produits français. Et il y en a, au-delà de la petite hybride japonaise.

Les électriques Renault par exemple, hormis la Twingo made in Slovénie, les R4, R5 et Scenic sortent toutes de Douai. Et même les batteries deux premières sont fabriquées de l’autre côté de la rue, chez AESC. Quant aux Peugeot 3008 et 5008, elles sortent des chaînes de Sochaux alors que le Citroën C5 Aircross est assemblé à Rennes.

Mais si la gigafactory AESC fournit les petites Renault, elle n’est pas seule au royaume du made in France de la batterie. Loin de là. Le gros morceau s’appelle ACC. Automotive Cells Company à Douvrin existe depuis 2023.

Sauf que, outre ses débuts compliqués en 2023, et ses batteries 30 % plus chères que les Chinoises, l’entreprise, qui a bénéficié des soutiens de l’État français et de l’UE, et qui emploie quelques ex-salariés de l’ex française de mécanique a du mal à suivre la cadence de la montée en puissance de la demande de VE, notamment chez Stellantis et Mercedes, ses principaux, et uniques, clients. En cause, le taux de rebut des modules de batteries. Les Echos rappelaient récemment que celui-ci atteignait 60% il y a quelques mois, mais « devrait être inférieur à 10 % d'ici à la fin de l'année », à en croire un resposnable de l'entreprise.

Des débuts compliqués

Pour autant, Douvrin ne désespère pas. Pas plus que Verkor, qui fournit principalement Renault. Mais d’autres factorys de batteries, beaucoup moins gigas, tentent elles aussi le made in France de l’électrique. C’est le cas de Tiamat et ProLogium. Le premier, installé à Amiens se lance dans la R&D de batteries au sodium-ion, histoire d’esquiver le lithium. Quant à ProLogium, à Dunkerque, il tente de mettre au point des batteries solides. Mais le premier, qui connaît des difficultés de financement, envoie ses batteries se faire assembler en Asie. Quant au second, il s’agit d’une entreprise taïwanaise.

Le made in France de l’automobile existe donc bel et bien, même s’il est peu représenté au salon du même nom. Et même si le made électric in France n’est encore que partiellement hexagonal.