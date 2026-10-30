L’aventure de la Française de mécanique, comme certains l’appellent encore, s’achève ce 30 octobre au soir. Le site Stellantis de Douvrin ferme définitivement ses portes, victime du changement et de la fin annoncée du moteur thermique de masse.

15,6 millions de moteurs TU

La page se tourne dans le Nord, après 57 ans d’activité et 52 millions de blocs fabriqués dans ce qui était, à sa création, une coentreprise, inimaginable aujourd’hui, entre les frères ennemis PSA et Renault. Une énorme usine de 140 hectares à son apogée qui a vu naître l’indestructible TU qui a équipé des dizaines de modèles Citroën, de l’AX à la BX, de Peugeot, évidemment, de la 309 à la 207 et au 1008, mais aussi certaines Nissan Micra.

Il s’appelait TU pour type utilitaire et s’il a équipé peu de camionnettes, il a mérité son nom, par sa véritable utilité et sa fiabilité. 15,6 millions d’exemplaires sont sortis des chaînes de Douvrin qui, dans sa période faste des années 80 employait 6 800 personnes.

C’est là aussi qu’est assemblée une autre gloire de l’automobile nationale : le Douvrin qui, a équipé quelques Peugeot 505 et Renault 21 de fort belle manière

Mais l’âge d’or n’a pas duré. Le déclin commence dès les années 90 et en 2005, le département fonderie ferme ses portes. En 2013, Renault claque la porte. La suite ? Le fameux moteur Puretech 1.6 l fabriqué à la Française de mécanique sera délocalisé en Pologne en 2024, et les 700 salariés restants doivent être, en principe, réemployés, pas très loin, dans la gigafactory ACC qui fabrique des batteries de voitures électriques. Un symbole de ce qui, en partie, tué Douvrin : la voiture électrique.

Une fermeture programmée

Mais 348 ouvriers seulement sont repris par la factory, les autres sont recalés, inaptes à ce nouveau métier après avoir passé des dizaines d’années sur des chaînes d’assemblage ou d’usinage sans jamais avoir été formés à un autre métier.

Ce 30 octobre, ils ne sont plus que cinquante dans des ateliers désaffectés depuis des années. Cinquante à attendre une fermeture décidée et programmée par Stellantis depuis trois ans sans qu’aucun industriel ne se manifeste pour reprendre la bonne vieille française de mécanique qui ferme ses portes discrètement.