Bonne nouvelle si vous comptez acheter une Peugeot : elle sera mieux équipée qu’avant

L’arrivée de nouveaux acteurs comme Tesla et les marques automobiles chinoises ont obligé les constructeurs européens à modifier leur façon de bâtir les gammes de leurs véhicules.

Il y a quelques années en arrière, des équipements comme le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul ou encore les écrans de grande taille figuraient systématiquement dans la liste des options (surtout sur les modèles d’entrée de gamme). Mais depuis que Tesla est arrivé avec la Model S puis les Model 3 et Y possédant de série ce genre d’équipement (avec très peu d’options), tout a changé : les nouvelles marques chinoises ont elles aussi décidé d’intégrer de série tout ce contenu. Pour rester attractif face à ces concurrents, les marques du Vieux Continent ont dû s’adapter et améliorer continuellement la dotation de leurs autos.

Peugeot remplace certaines de ses finitions

Après Volkswagen ou Toyota, voilà de nouveaux efforts en la matière consentis par Peugeot : comme le rapportent les journalistes d’Auto-Infos, le directeur de la marque Alain Favey explique que le niveau de finition Allure devient « Allure Plus » et intègre davantage d’équipement de série.

La 208 Allure Plus, par exemple, gagne de série la caméra de recul mais aussi l’accès et le démarrage à mains libres. Côté haut de gamme, la finition GT de Peugeot devient « GT Plus » et intègre elle aussi un peu plus d’équipement comme le chargeur pour téléphone à induction et les systèmes d’aide à la conduite semi-autonome sur l’autoroute (sur les modèles familiaux).

La bonne nouvelle, c’est que ce remplacement des finitions Allure et GT par Allure Plus et GT Plus n’entraîne pas de hausse des prix. Dans un contexte concurrentiel aussi fort, la marque au lion ne peut de toute façon plus se permettre de ne pas faire d’efforts supplémentaires. Et une Peugeot 208 en finition de base Style, c’est déjà 20 500€ avant remise…