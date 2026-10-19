Son stand trônait déjà en bonne place, entouré des autres parques du groupe Stellantis au Mondial de l’auto qui s’est achevé le 18 octobre au soir. Désormais, cette promiscuité commerciale devient aussi industrielle puisque l’usine de Saragosse accueille désormais le Chinois Leapmotor.

Car le SUV B10 va être assemblé dans la même unité de production qui fabrique déjà les Peugeot 208, Opel Corsa et Lancia Ypsilon. Un choix gagnant-gagnant puisque la galaxie américano-franco-italienne se donne ainsi les moyens de faire tourner son usine d’Aragon à plein régime.

Un B10 encore plus abordable

Quant à la marque chinoise, elle est doublement récompensée par cet accord, puisqu’elle est exemptée de la taxe douanière de 30,7 % qui lui est imposée par l’UE lors de l’importation de ses autos en provenance de Chine. En plus, elle pourrait bien bénéficier des primes CEE, à condition que les pièces qui composent le B10 soient elles aussi d’origine européenne.

Voilà qui pourrait faire drastiquement baisser les tarifs de ce SUV compact de 4,52m déjà ultra-compétitif puisqu’avec ses 218 ch, sa batterie LFP de 56,2 kWh et ses 361 km d’autonomie (WLTP) elle est, sans ces nouveaux avantages, sous la barre des 30 000 euros.

Les primes CEE variant entre 3 100 et 6000 euros, le B10 (à condition que ses batteries deviennent européennes) pourrait donc s’afficher à un prix plutôt imbattable.

Mais cette première incursion de la marque sur le Vieux Continent sous le patronage de Stellantis (qui détient 20 % de son capital et l’exclusivité de sa distribution hors de l’Asie) pourrait être rapidement suivie d’une autre.

Une B05 au tarif d’une MG4 Urban

Car la berline compacte B05 pourrait, elle aussi être assemblée à Figueruelas, tout près de Saragosse. Encore moins chère que le B10, puisqu’elle débute à 26 900 euros, cette auto pourrait, en bénéficiant des mêmes aides que son grand frère, s’afficher aux alentours de 20 000 euros. C’est peu pour une auto de 218 ch, avec toujours la batterie de 56,2 kWh qui, du coup, s’afficherait à un tarif approximativement similaire à la MG4 Urban, moins puissante.

Et comme les mauvaises nouvelles pour la concurrence (chinoise comme occidentale) volent en escadrille, Stellantis a également annoncé qu’un SUV Opel, sur la base du B10, serait en préparation et sortirait lui aussi, des chaînes de Saragosse en 2028.