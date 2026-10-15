C’est la plus européenne des marques automobiles chinoises. Distribuée par son actionnaire Stellantis en Europe, Leapmotor va désormais construire des SUV B10 dans une usine du groupe en Espagne et va même prêter sa technologie à de futurs modèles d’Opel.

Au Mondial de l’Automobile de Paris 2026, elle expose sa nouvelle citadine électrique. Placée au-dessus de la petite T03 et au-dessous du récent SUV B03X, la B03 ressemble beaucoup à ce dernier. Elle mesure 4,17 mètres de long, un chiffre conséquent qui surclasse les Renault 5 et autres Volkswagen ID.Polo.

Un intérieur vraiment étonnant

Le plus gros point différenciant sur cette B03 ? Son intérieur : outre une habitabilité excellente, elle affiche une finition qui ne ressemble pas aux autres modèles de la catégorie. L’ambiance y est un peu terne avec cette couleur noire et il faut aussi s’adapter au « tout écran » avec une énorme tablette tactile de 14,6 pouces centralisant la plupart des commandes. Mais on note quand même de sacrés efforts d’habillage avec des matériaux souples quasiment partout !

Signalons aussi un coffre généreux avec 405 litres (en comptant la cave sous le compartiment principal).

Une autonomie moyenne mais une vitesse de charge à la pointe

La B03 laisse le choix entre un moteur de 95 chevaux connecté à des batteries de 39,8 kWh et un bloc de 122 chevaux relié à des batteries de 53 kWh. La première configuration donne une autonomie WLTP de 300 kilomètres, la seconde monte à 390 km : le chiffre reste nettement en-dessous des meilleures citadines électriques du segment capable d’approcher ou de dépasser les 450 km.

En revanche, la Chinoise les bat au registre de la recharge rapide : grâce à une pointe à 145 kW, elle revendique le 10-80 % en 21 minutes seulement. Au moment de se brancher en courant continu, elle demandera moins de temps que ses rivales !

Quel prix ?

On ne connaît pas encore le prix de la Leapmotor B03 mais sachant que le B03X démarre à 23 400€, elle devrait s’abaisser au niveau des 21 000€ environ en configuration de base.

J’aime Je n’aime pas

J’achète ou j’achète pas ?

La B03 possède peut-être le meilleur intérieur de la catégorie et offre une vitesse de charge record parmi les citadines électriques. Mais elle risque de se négocier au même prix que les modèles de chez Renault et Volkswagen une fois leur bonus déduit et les remises proposées par ces constructeurs. Avec un design moins fort et une autonomie maximale en retrait. Mais attendons quand même de l’essayer pour se faire un avis définitif !