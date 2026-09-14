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Leapmotor B03x

Essai

Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

19  

L’électrique, c’est cher… De fait, quand un constructeur propose un spacieux SUV pour le prix d’une citadine, il y a de quoi être tenté, même s’il faut passer sous pavillon chinois. Reste à savoir si le Leapmotor B03X représente réellement une bonne affaire. Éléments de réponse avec la version dotée de la plus grosse batterie disponible, de 53 kWh utiles.

Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?

En bref :

SUV électrique

Longueur : 4,27 m

176 ou 197 ch

Batterie 37 ou 53 kWh

À partir de 25 900 €

Une fois encore, la concurrence chinoise est rude. Très rude : quand Renault propose une citadine électrique de 3,90 m de long et 95 ch à 25 000 € avec sa R5, Leapmotor, filiale de Stellantis, oppose pour un tarif quasi similaire un SUV de 4,27 m et 176 ch avec ce B03X. La Française bénéficie d'un gros coups de pouce de 3 620 € ? Ok : la firme de l’empire du Milieu accorde d’office une remise de 2000 €, quelle que soit la version. Soit 23 900 € pour la base « Pro » 37 kWh, 25 900 € pour la « Pro Max » à batterie de 53 kWh et moteur de 197 ch, puis 26 900 € pour notre finition Design tout équipée avec sièges avant chauffants, à réglage électrique pour le conducteur, caméra 360, jantes alliage 18 pouces et sono 12 haut-parleurs.

Et cela sans compter la prime CEE de 350 €. Ne cherchez pas : la petite Renault n’en offre pas autant au même tarif. Plus gênant : si l’on compare à un autre SUV « zéro émission » d’origine européenne tel que le Peugeot 2008 Électrique, le Chinois revient environ 10 000 € moins cher à prestations équivalentes.

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Outre ces équipements, le B03X avance un espace intérieur intéressant, tant dans l’habitacle que dans le compartiment à bagages, d’autant qu’il reprend l’idée du profond bac sous le plancher du Ford Puma : non seulement le volume sous tablette y gagne 105 dm3, soit 510 dm3 au total (exceptionnel pour la catégorie !), mais la matière plastique et la « bonde » permettent un nettoyage à grandes eaux, et donc le transport d’affaires sales ou de tout autre chose (on vous laisse imaginer…). Les chargements sont également facilités par les assises de banquette relevables à la verticale, une autre bonne idée piquée à Honda cette fois, et le dossier avant rabattable en tablette.

Les places arrière sont spacieuses et confortables mais dépourvues de poches aumônières.
Les places arrière sont spacieuses et confortables mais dépourvues de poches aumônières.
Grâce à ce profond bac en plastique lavable, le volume sous tablette atteint 510 dm3. Joli !
Grâce à ce profond bac en plastique lavable, le volume sous tablette atteint 510 dm3. Joli !
Les assises arrière relevables : une idée piquée à Honda qui permet d’envisager de gros chargements à bord.
Les assises arrière relevables : une idée piquée à Honda qui permet d’envisager de gros chargements à bord.
Un objet de 2 m de long ? Aucun problème grâce au dossier avant rabattable.
Un objet de 2 m de long ? Aucun problème grâce au dossier avant rabattable.

Pour ne rien gâter, l’auto apparaît sérieusement fabriquée : exception faite du cache-bagages fragile et de quelques joints faiblards, le mobilier s'avère solide et cossu. À condition de faire abstraction du design vu et revu, tant à l’extérieur (Mini Countryman ?) qu’à bord (toutes chinoises confondues), et de l’ergonomie « tout tactile » assez insupportable, il y a donc de quoi être tenté. Reste à savoir si les prestations routières sont à la hauteur des attentes européennes…

Le dessin de la planche de bord est classique mais le mobilier cossu, notamment grâce à un revêtement en similicuir de bonne qualité. Dommage que le B03X cède à une ergonomie tactile peu intuitive.
Le dessin de la planche de bord est classique mais le mobilier cossu, notamment grâce à un revêtement en similicuir de bonne qualité. Dommage que le B03X cède à une ergonomie tactile peu intuitive.
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Chiffres clés *

  • Longueur : 4,27 m
  • Largeur : 1,81 m
  • Hauteur : 1,63 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 510 l / 1 605 l
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Septembre 2026

* A titre d'exemple pour la version PROMAX 197 CH 53 KWH DESIGN.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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