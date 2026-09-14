Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?
L’électrique, c’est cher… De fait, quand un constructeur propose un spacieux SUV pour le prix d’une citadine, il y a de quoi être tenté, même s’il faut passer sous pavillon chinois. Reste à savoir si le Leapmotor B03X représente réellement une bonne affaire. Éléments de réponse avec la version dotée de la plus grosse batterie disponible, de 53 kWh utiles.
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Note
de la rédaction
12,8/20
En bref :
SUV électrique
Longueur : 4,27 m
176 ou 197 ch
Batterie 37 ou 53 kWh
À partir de 25 900 €
Une fois encore, la concurrence chinoise est rude. Très rude : quand Renault propose une citadine électrique de 3,90 m de long et 95 ch à 25 000 € avec sa R5, Leapmotor, filiale de Stellantis, oppose pour un tarif quasi similaire un SUV de 4,27 m et 176 ch avec ce B03X. La Française bénéficie d'un gros coups de pouce de 3 620 € ? Ok : la firme de l’empire du Milieu accorde d’office une remise de 2000 €, quelle que soit la version. Soit 23 900 € pour la base « Pro » 37 kWh, 25 900 € pour la « Pro Max » à batterie de 53 kWh et moteur de 197 ch, puis 26 900 € pour notre finition Design tout équipée avec sièges avant chauffants, à réglage électrique pour le conducteur, caméra 360, jantes alliage 18 pouces et sono 12 haut-parleurs.
Et cela sans compter la prime CEE de 350 €. Ne cherchez pas : la petite Renault n’en offre pas autant au même tarif. Plus gênant : si l’on compare à un autre SUV « zéro émission » d’origine européenne tel que le Peugeot 2008 Électrique, le Chinois revient environ 10 000 € moins cher à prestations équivalentes.
Outre ces équipements, le B03X avance un espace intérieur intéressant, tant dans l’habitacle que dans le compartiment à bagages, d’autant qu’il reprend l’idée du profond bac sous le plancher du Ford Puma : non seulement le volume sous tablette y gagne 105 dm3, soit 510 dm3 au total (exceptionnel pour la catégorie !), mais la matière plastique et la « bonde » permettent un nettoyage à grandes eaux, et donc le transport d’affaires sales ou de tout autre chose (on vous laisse imaginer…). Les chargements sont également facilités par les assises de banquette relevables à la verticale, une autre bonne idée piquée à Honda cette fois, et le dossier avant rabattable en tablette.
Pour ne rien gâter, l’auto apparaît sérieusement fabriquée : exception faite du cache-bagages fragile et de quelques joints faiblards, le mobilier s'avère solide et cossu. À condition de faire abstraction du design vu et revu, tant à l’extérieur (Mini Countryman ?) qu’à bord (toutes chinoises confondues), et de l’ergonomie « tout tactile » assez insupportable, il y a donc de quoi être tenté. Reste à savoir si les prestations routières sont à la hauteur des attentes européennes…
Chiffres clés *
- Longueur : 4,27 m
- Largeur : 1,81 m
- Hauteur : 1,63 m
- Nombre de places : 5 places
- Volume du coffre : 510 l / 1 605 l
- Boite de vitesse : NC
- Carburant : Electrique
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Date de commercialisation du modèle : Septembre 2026
* A titre d'exemple pour la version PROMAX 197 CH 53 KWH DESIGN.
Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.
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