Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?

4. Leapmotor B03X - La concurrence, le bilan global, tous les tarifs
La concurrence : variée
Avec ses tarifs de citadine et ses deux batteries proposées (37 ou 53 kWh), le B03X concurrence à la fois des petits SUV low cost comme le Citroën ë-C3 Aircross, ou des modèles plus chics mais aussi bien plus onéreux (malgré de grosses primes) tels que le Skoda Epiq, le Peugeot 2008 Électrique, la Renault 4 E-tech.
À retenir : difficile de dire non…
Le B03X n’a rien de sexy et son comportement routier, sans être dangereux, n’est pas à la hauteur de la puissance délivrée par son moteur électrique. Et comme tous les petits SUV électriques, il n’est pas taillé pour les longs voyages. Mais difficile de le déconseiller à ceux qui n’attendent pas davantage et n’ont aucun problème avec son déficit d’image : non seulement le Chinois séduit par ses tarifs serrés mais il se montre cossu, confortable et facile à vivre grâce à sa grande soute à bagages et à ses astuces diverses et variées (pour ne pas dire piquées…).
Caradisiac a aimé
- Prix
- Équipement
- Habitabilité/coffre
- Performances
- Amortissement
- Charge rapide
Caradisiac n’a pas aimé
- Motricité
- Comportement pataud
- Direction
- Autonomie autoroutière
- Image à construire
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|PRO 176 CH 39.8 KWH LIFE
|0 (wltp)
|25 400 €
|€
|PROMAX 197 CH 53 KWH LIFE
|0 (wltp)
|27 900 €
|€
|PROMAX 197 CH 53 KWH DESIGN
|0 (wltp)
|28 900 €
|€
Photos (20)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération