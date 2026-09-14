Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Leapmotor B03x

Essai

Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

19  

4. Leapmotor B03X - La concurrence, le bilan global, tous les tarifs

 

Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?

La concurrence : variée

Avec ses tarifs de citadine et ses deux batteries proposées (37 ou 53 kWh), le B03X concurrence à la fois des petits SUV low cost comme le Citroën ë-C3 Aircross, ou des modèles plus chics mais aussi bien plus onéreux (malgré de grosses primes) tels que le Skoda Epiq, le Peugeot 2008 Électrique, la Renault 4 E-tech.

À retenir : difficile de dire non…

Le B03X n’a rien de sexy et son comportement routier, sans être dangereux, n’est pas à la hauteur de la puissance délivrée par son moteur électrique. Et comme tous les petits SUV électriques, il n’est pas taillé pour les longs voyages. Mais difficile de le déconseiller à ceux qui n’attendent pas davantage et n’ont aucun problème avec son déficit d’image : non seulement le Chinois séduit par ses tarifs serrés mais il se montre cossu, confortable et facile à vivre grâce à sa grande soute à bagages et à ses astuces diverses et variées (pour ne pas dire piquées…).

Caradisiac a aimé

  • Prix
  • Équipement
  • Habitabilité/coffre
  • Performances
  • Amortissement
  • Charge rapide

Caradisiac n’a pas aimé

  • Motricité
  • Comportement pataud
  • Direction
  • Autonomie autoroutière
  • Image à construire

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
PRO 176 CH 39.8 KWH LIFE 0 (wltp) 25 400 €  €
PROMAX 197 CH 53 KWH LIFE 0 (wltp) 27 900 €  €
PROMAX 197 CH 53 KWH DESIGN 0 (wltp) 28 900 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (20)

Voir tout

Sommaire

19  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Leapmotor B03x

Leapmotor B03x

SPONSORISE

Essais Leapmotor B03x

Voir tous les essais Leapmotor B03x

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Leapmotor B03x

Voir toute l'actu Leapmotor B03x