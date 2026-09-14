Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?

La concurrence : variée

Avec ses tarifs de citadine et ses deux batteries proposées (37 ou 53 kWh), le B03X concurrence à la fois des petits SUV low cost comme le Citroën ë-C3 Aircross, ou des modèles plus chics mais aussi bien plus onéreux (malgré de grosses primes) tels que le Skoda Epiq, le Peugeot 2008 Électrique, la Renault 4 E-tech.

À retenir : difficile de dire non…

Le B03X n’a rien de sexy et son comportement routier, sans être dangereux, n’est pas à la hauteur de la puissance délivrée par son moteur électrique. Et comme tous les petits SUV électriques, il n’est pas taillé pour les longs voyages. Mais difficile de le déconseiller à ceux qui n’attendent pas davantage et n’ont aucun problème avec son déficit d’image : non seulement le Chinois séduit par ses tarifs serrés mais il se montre cossu, confortable et facile à vivre grâce à sa grande soute à bagages et à ses astuces diverses et variées (pour ne pas dire piquées…).

Caradisiac a aimé

Prix

Équipement

Habitabilité/coffre

Performances

Amortissement

Charge rapide

Caradisiac n’a pas aimé

Motricité

Comportement pataud

Direction

Autonomie autoroutière

Image à construire