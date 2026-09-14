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Leapmotor B03x

Essai

Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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3. L’équipement du Leapmotor B03X : complet d’office…

 

Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?

Le Leapmotor B03x est proposé en deux finitions :

Si la version d’appel Life oublie les jantes alliage, elle offre d’ores et déjà 7 airbags, la pompe à chaleur, les projecteurs LED, un système audio 6 haut-parleurs, la clim auto, deux écrans avec réplication des smartphones sur le système multimédia, et pas moins de 21 aides à la conduite.

Uniquement livrable avec la « grosse » batterie de 53 kWh, la finition Design ne réclame que 1 000 € de plus que la Life alors qu’elle ajoute les sièges avant chauffant, à réglage électrique pour le conducteur, la caméra 360°, des jantes alliage 18 pouces et un système audio à 12 haut-parleurs.

Le point techno : quasi toutes les assistances à la conduite modernes en série…

Qu’on les apprécie ou pas, la B03X n’embarque pas moins de 21 aides à la conduite passives ou actives, au premier rang desquelles régulateur de vitesse adaptatif, la conduite semi-autonome (niveau 2), retour automatique du véhicule dans la voie en situation critique, alerte de collision arrière avec freinage auto, alerte à l’ouverture des portes, surveillant d’angles morts, changement de voie automatique, assistance au trafic croisé avec freinage auto.

 

Equipements et options

Version : PROMAX 197 CH 53 KWH DESIGN

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