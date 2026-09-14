Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Leapmotor B03x

Essai

Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

19  

6. Leapmotor B03x : la fiche technique du haut de gamme Pro Max

 

Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?

Les chiffres clés

Leapmotor B03x PROMAX 197 CH 53 KWH DESIGN
Généralités  
Date de commercialisation 10/09/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,27 m
Largeur sans rétros 1,81 m
Hauteur 1,63 m
Empattement 2,60 m
Volume de coffre mini 510 L
Volume de coffre maxi 1 605 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 020 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 1 CV
Puissance moteur 197 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 382 km
Capacité batterie 53 kWh
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.6 s
Emissions de CO2 NC
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (20)

Voir tout

Sommaire

19  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Leapmotor B03x

Leapmotor B03x

SPONSORISE

Essais Leapmotor B03x

Voir tous les essais Leapmotor B03x

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Leapmotor B03x

Voir toute l'actu Leapmotor B03x