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Leapmotor B03x

Essai

Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

19  

5. Leapmotor B03X : il approche les 13/20

 

Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?

Le Leapmotor B03X Pro Max (53 kWh, 197 ch, à partir de 26 900 €*) est évalué dans la catégorie des petits SUV électriques à batterie d’environ 50 kWh, qui comprend notamment :

Citroën ë-C3 Aircross Autonomie Confort (44 kWh, 113 ch, 34 150 €)

Peugeot 2008 Électrique (54 kWh, 156 ch, à partir de 38 500 €)

Renault 4 E-Tech Autonomie Confort (52 kWh, 150 ch, à partir de 33 490 €)

Skoda Epiq 55 (52 kWh, 211 ch, à partir de 32 070 €)

* tarif hors remise constructeur de 2 000 € et prime CEE de 350 €.

LeapMotor B03X Pro Max Design
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Pratique
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Rapport prix/équipements
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Sur la route
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
 
Sécurité
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Autonomie
  • 4.67
  • 4.67
  • 4.67
  • 4.67
  • 4.67
 
Note globale : 12,8 /20
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