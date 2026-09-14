Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?

5. Leapmotor B03X : il approche les 13/20
Le Leapmotor B03X Pro Max (53 kWh, 197 ch, à partir de 26 900 €*) est évalué dans la catégorie des petits SUV électriques à batterie d’environ 50 kWh, qui comprend notamment :
Citroën ë-C3 Aircross Autonomie Confort (44 kWh, 113 ch, 34 150 €)
Peugeot 2008 Électrique (54 kWh, 156 ch, à partir de 38 500 €)
Renault 4 E-Tech Autonomie Confort (52 kWh, 150 ch, à partir de 33 490 €)
Skoda Epiq 55 (52 kWh, 211 ch, à partir de 32 070 €)
* tarif hors remise constructeur de 2 000 € et prime CEE de 350 €.
|LeapMotor B03X Pro Max Design
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|12,8 /20
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