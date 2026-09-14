Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?

Le Leapmotor B03X Pro Max (53 kWh, 197 ch, à partir de 26 900 €*) est évalué dans la catégorie des petits SUV électriques à batterie d’environ 50 kWh, qui comprend notamment :

Citroën ë-C3 Aircross Autonomie Confort (44 kWh, 113 ch, 34 150 €)

Peugeot 2008 Électrique (54 kWh, 156 ch, à partir de 38 500 €)

Renault 4 E-Tech Autonomie Confort (52 kWh, 150 ch, à partir de 33 490 €)

Skoda Epiq 55 (52 kWh, 211 ch, à partir de 32 070 €)

* tarif hors remise constructeur de 2 000 € et prime CEE de 350 €.