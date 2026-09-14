Leapmotor B03X : que vaut le SUV électrique le moins cher du marché ?

La puissance, c’est gratuit ou presque avec un moteur électrique. Et Leapmotor en fait profiter ses clients en offrant d’office 176 ch à son B03X, et même 21 ch supplémentaires dans cette version à batterie 53 kWh, soit 197 ch au total. Chouette : sur le papier, le SUV abat le 0 à 100 km/h en 8s6, soit une demi-seconde plus rapidement qu’un Peugeot 2008 Électrique de 156 ch.

Sauf qu’une telle cavalerie sur le train avant peut faire des dégâts, au sens figuré comme au sens propre. Car en dépit d’un couple limité à 200 Nm et des interventions des aides électroniques, les roues patinent à chaque accélération franche, tout particulièrement en montée et/ou quand le volant est légèrement braqué, et cela sur sol sec (on imagine bien le résultat sur sol humide).

À cela s’ajoute une certaine paresse en entrée de virage, un manque cruel de sensations dans la direction ainsi que des mouvements de caisse exagérés en détente sur routes bosselées. Heureusement, le B03X se rattrape avec une bonne filtration des grosses irrégularités, notamment des dos d’âne et un diamètre de braquage exemplaire (10 m pour faire demi-tour).

Question autonomie, les données du constructeur sont légèrement en dessous de la moyenne de la catégorie avec 382 km annoncés en cycle mixte WLTP. Si les 13 kWh/100 km relevés en ville et sur route permettront de ne pas recharger tous les jours, la hausse de consommation à environ 20 kWh/100 km sur les grands axes (par 25 °C) limitera l’autonomie à 240 km ou à moins de 180 km avec 80 % de batterie.

Ceci dit, les rivaux les plus populaires ne voyagent pas vraiment mieux. Et selon le constructeur, le B03X se rattraperait lors de ravitaillements en repassant de 10 à 80 % en 21 minutes seulement. Une donnée que nous vérifierons dès que possible.