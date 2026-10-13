Le Mondial de l’Auto 2026 marque plus que jamais un virage vers l'électrique et notamment sur le segment B, celui des citadines. Entre le retour des icônes européennes et l'offensive chinoise déterminés à casser les prix. Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion Dacia Spring

Désormais produite en Europe aux côtés de la nouvelle Twingo, la nouvelle Spring redevient éligible aux aides de l’État. Proposée à un prix de départ de 17 900 €, elle fait ainsi tomber son tarif sous la barre symbolique des 15 000 €, bonus déduit. Côté style, la Spring 2 prend du muscle en gagnant 15 cm en longueur (3,85 m) et 18 cm en largeur, adoptant un look géométrique moderne et beaucoup plus valorisant. À l'intérieur, la montée en gamme est évidente avec l'arrivée d'une instrumentation numérique de série, d'un grand écran central tactile de 10,1 pouces et des astucieuses fixations « YouClip ». L'habitabilité progresse nettement et le coffre devient une référence sur le segment avec 337 litres de volume. Sous le capot, son moteur de 80 ch est alimenté par une batterie LFP de 27,5 kWh offrant jusqu'à 250 km d’autonomie WLTP. Enfin, la recharge s'améliore avec la charge rapide 50 kW optionnelle (15 à 80 % en 28 minutes) et l'intégration de la charge bidirectionnelle V2L. Revisitée de fond en comble, la star de Dacia possède toutes les armes pour reconquérir le trône du marché électrique populaire.

Smart #2

La nouvelle Smart #2 marque le grand retour du constructeur à ses origines. Longue de seulement 2,75 mètres, cette micro-citadine biplace conserve une compacité idéale pour la ville tout en affichant un rayon de braquage ultra-court de 6,95 mètres. Malgré sa fabrication en Chine avec Geely qui la prive du bonus écologique en France, la marque réussit son pari en proposant un tarif de départ particulièrement agressif fixé à 19 990 €. À bord, l’habitacle surprend par son espace généreux pour deux adultes et ses deux sièges reliés par une banquette conviviale avec accoudoir intégré. L’équipement moderne comprend une instrumentation numérique, un écran central tactile inédit et un coffre surprenant de 305 litres (extensible à 505 l) doté d'un hayon à double ouverture. Côté mécanique, son moteur arrière de 80 ch est couplé à une batterie LFP de 35,7 kWh offrant jusqu’à 290 km d’autonomie WLTP. La recharge rapide DC jusqu’à 65 kW permet de passer de 10 à 80 % en moins de 20 minutes, complétée par la fonction bidirectionnelle V2L. Disponible à la commande durant le salon, la Smart #2 sera livrée dès le premier semestre 2027.

Renault Twingo

Voici sans doute la plus belle menace pour la Dacia. Partageant la même plateforme (AmpR Small), elles font cause commune, notamment pour le moteur de 80 ch et la batterie de 27,5 kWh de capacité avec une autonomie très proche. Surtout, la Twingo joue sur la fibre nostalgique en évoquant clairement la première génération, le tout avec des teintes pétillantes. Enfin, elle n’est vendue que 1 590 € de plus.

Leapmotor B03

Avec l’annonce de cette B03, le constructeur chinois dévoile son troisième modèle de l’année. Si elle se présente comme une citadine polyvalente, ses 4,18 m de longueur la placent à mi-chemin entre deux segments. Fait marquant, la marque annonce une autonomie record de 510 km ainsi que des capacités de recharge rapide. Ce chiffre a largement de quoi compenser ses lignes fades, d’autant que sa commercialisation pourrait débuter à l’automne prochain sous la barre des 20 000 €.

BYD Dolphin G

Avec la Dolphin G DM-i, BYD relance l'hybride rechargeable (PHEV) sur le segment B des citadines (4,16 m), un marché déserté par la concurrence. Pour contourner les barrières douanières frappant le 100 % électrique, le constructeur chinois s'appuie sur sa technologie « Super Hybrid » (176 à 212 ch) offrant jusqu'à 105 km d'autonomie électrique et 1 040 km au total. Proposée de 24 990 € à 29 490 €, elle s'affiche moins chère qu'une Renault Clio hybride simple, tout en offrant un coffre généreux (425 L) et un équipement très riche.

Ce « Super hybride » BYD, qui revendique une autonomie totale de 1 040 km, est homologué pour une consommation de 4,3 à 4,5 l/100 km WLTP selon le modèle, très légèrement supérieure à celle d’une Clio E-Tech hybride. La différence, comme toujours avec les marques chinoises, repose sur un argument-massue : le prix. En clair, la Dolphin G DM-i propose un hybride rechargeable au prix d’un hybride classique, soit autour de 400 euros de moins que la dernière Clio E-Tech.

Volkswagen ID. Polo

Volkswagen lance un modèle stratégique : l’ID. Polo, sa première citadine 100 % électrique affichée sous la barre des 25 000 €. Vedette du Mondial de l'Auto 2026, elle capitalise sur le nom mythique de la Polo tout en adoptant un design qui mêle clins d’œil au passé et modernité, notamment grâce au retour de vrais boutons physiques et à un affichage rétro à bord. La gamme propose deux batteries au choix : une version d'entrée de gamme de 37 kWh offrant 329 km d'autonomie (en 115 ou 135 ch), et une déclinaison plus puissante de 210 ch avec batterie de 52 kWh grimpant jusqu'à 455 km d’autonomie. Côté recharge, il ne faut que 24 à 27 minutes pour passer de 10 à 80 %, faisant de cette ID. Polo une alternative très crédible sur le marché des citadines.

Chery Q

Chery dévoile au Mondial de l'Auto 2026 la Chery Q, une citadine électrique au look plutôt rond et avenant. Plus grande qu'une Renault 5 avec ses 4,19 mètres, elle s'approche du gabarit des compactes et fait le plein de fonctionnalités pratiques : 38 rangements intérieurs, un coffre arrière de 375 litres complété par un frunk avant de 70 litres, ainsi que la fonction V2L pour brancher ses appareils électriques. Côté performances, elle associe un moteur de 121 ch à une batterie de 41 kWh capable de se recharger de 30 à 80 % en seulement 17 minutes. L'autonomie annoncée est de 400 km en norme NEDC, et sa présence à Paris permettra à Chery d'évaluer l'accueil des conducteurs français avant de confirmer sa commercialisation.