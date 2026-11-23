Le Renault Trafic garde le cap mais change de direction… Paradoxe ? Non, pas du tout. Juste une nouvelle direction assistée électrique pour le fourgon star de chez Renault. Cette direction inédite « a été calibrée de manière à améliorer le confort et la précision de conduite », explique le constructeur. Concrètement, c’est moins de tours de volant à effectuer et moins d’efforts à faire lors des manœuvres de stationnement ou en circulation urbaine notamment. Cette nouvelle direction offre également « un ressenti plus fluide et facilite les corrections de trajectoire », poursuit le constructeur. Enfin, elle permet au Trafic de mieux maintenir son cap sur la route. Bref, la direction électrique, c’est surtout du mieux pour le confort et l’agrément.

Un freinage plus progressif

Le système de freinage bénéficie lui aussi de quelques améliorations, grâce à de nouveaux étriers avant à double piston et de disques de plus grand diamètre. Les dimensions passent en effet de 296 x 28 mm à 320 x 30 mm. Le freinage devient plus progressif et nécessite de produire moins d’effort sur la pédale. « Le conducteur profite ainsi d’un meilleur dosage et d’une plus grande maîtrise du véhicule, quelles que soient les conditions d’utilisation ».

Ces évolutions techniques sont appliquées à tous les Renault Trafic Diesel, qu’il s’agisse des versions fourgon et des Combi ou des modèles de loisirs Escapade.