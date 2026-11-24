L’arbitrage technique fait l’effet d’une véritable tectonique des plaques sur le marché de la voiture électrique.

La publication aujourd’hui de la nouvelle liste des modèles écoscorés déplace silencieusement l’accès aux aides publiques tels que la prime CEE, le leasing social ou pour les professionnels l’abattement fiscal de 70 % sur avantage en nature pour les véhicules de fonction.

Une nouvelle catégorie chamboule tout

Si près de 1 240 versions conservent leur éligibilité au score environnemental, la nouvelle découpe du barème en trois catégorise de véhicules -selon le gabarit et l’autonomie- provoque d’inévitables secousses. Une vingtaine de déclinaisons perd le fameux « label » de l’ADEME et quatre nouveaux modèles décrochent leur ticket d’entrée. Avec un effet inattendu. Sur de nombreux modèles, opter pour la version à grosse batterie, devient désormais plus avantageux à l’achat.

Le réaménagement de l’écoscore -octobre 2026- engendre un effet de seuil contre-intuitif pour l’acheteur. La création de la catégorie « grands véhicules » -7 places et/ou coffre d’au moins 700 litres et/ou 380 d’autonomie WLTP- pénalise désormais les modèles intermédiaires 5 places d’entrée de gamme dotés de petites batteries (40 à 52 kWh). Un mauvais coup pour les versions les moins chères des catalogues constructeurs. De quoi créer un paradoxe tarifaire.

Le paradoxe de la grosse batterie

Choisir une version équipée d’une grosse batterie peut ainsi revenir moins cher à l’achat que sa version de base. Depuis la réforme, un modèle équipé d’une petite batterie (moins de 380 km d’autonomie) est soumis à un plafond d’émissions très strict. La fabrication et la livraison du véhicule ne doivent pas dépasser l’équivalent de 19,3 tonnes de gaz à effet de serre pour espérer décrocher le score environnemental.

À l’inverse la déclinaison supérieure d’un même modèle dont l’autonomie franchit le seuil des 380 km WLTP bascule automatiquement dans la catégorie des « grands véhicules ». Elle profite alors d’un plafond plus tolérant de son empreinte carbone (21 tonnes) pour accéder au score environnemental. Ainsi, si le modèle à grosse batterie coûte 2 500 € de plus, il permet de récupérer 4 000 € d’aide publique et revient ainsi 1 500 € moins cher que sa version d’accès de gamme.

4 gagnants et 20 perdants

Dans ce jeu de chamboule tout, l’Audi A2 e-tron, la Lancia Gamma, la Leapmotor B10 et 1 version de la petite Hyundai Inster décrochent pour la première fois leur sésame environnemental ouvrant la voie à des aides entre 3 500 € et 5 700 € (jusqu’à 7 700 € avec la bonification batterie européenne).

À l’inverse le resserrement du barème frappe de plein fouet la Mazda MX-30, 11 versions du Ford E-Tourneo Courier, 5 versions de la Hyndai Inster et 1 version du Renault Kangoo E-Tech.

Que faire si j’ai déjà passé commande d’une voiture

Pour éviter les mauvaises surprises en concession, la vérification du code TCC (Type, variante version) sur le portail de l’ADEME demeure indispensable avant toute signature de contrat.

Celles et ceux, ayant déjà commandé ou signé un contrat de location avant le 24 novembre pour un modèle désormais exclu de l’écoscore, conservent le bénéficie de l’ancienne liste. À la condition impérative que la facturation ou le versement du premier loyer intervienne avant le 6 février 2027.