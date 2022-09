Essai - Renault Kangoo Blue dCi 115 (2022) : quasiment sans concurrence

En bref

3ème génération

Ludospace

A partir de 29 800 €

La troisième génération de Kangoo est arrivée sur le marché en 2021 avec une offre de motorisations réduite. A savoir deux moteurs essence (TCe 100 et 130 ch) et un diesel (Blue dCi 95 ch). Petit à petit, la firme au Losange enrichit le catalogue avec aujourd’hui le Blue dCi 115 suivie l’an prochain par une version E-Tech, 100% électrique offrant un rayon d’action proche des 300 km.

Le Kangoo dCi 115 offre 20 ch de plus et profite d’un couple accru de 10 Nm, soit 270 Nm au total. Ces valeurs ne métamorphosent pas les performances du ludospace français mais améliorent l’agrément de conduite pour partir en famille avec le coffre plein. Il sera surtout l’un des plus adaptés à la version 7 places « Combispace Maxi » attendue pour 2023.

Ce moteur très coupleux s’essouffle un peu moins vite que son petit frère. Il offre surtout de meilleures reprises si l'on est prêt à jouer de la boîte heureusement agréable à manipuler. Sur les reliefs ou pour dépasser sur les nationales, le conducteur tirera un peu moins la langue. Il s’avère aussi un peu plus élastique à haute vitesse, offrant une belle plage d’utilisation, notamment grâce à son sixième rapport très long. Sur ce profil de route, l'on constate le travail important qui a été fait sur l'insonorisation, avec des bruits d'air et de moteur particulièrement bien filtrés. Le bluedCi 115 est aussi le seul diesel à être compatible avec la boîte automatique EDC moyennant 2 100 € supplémentaires.

Là où ce moteur se distingue, c'est par son très faible niveau de consommation. Durant notre essai réalisé sur un parcours mixte - avec il est vrai un seul passager à bord - nous avons relevé une moyenne de 5,7 l/100 km. Gageons que chargé à bloc, le Kangoo réclame un litre de plus.

En contrepartie, il faudra sortir le chéquier car cette version est la plus chère du catalogue à ce jour avec un prix de départ de 29 800 € en boîte mécanique et 31 900 € en boîte automatique. Toutefois comparé à la majorité de ses concurrents (cf page concurrence), le Kangoo BluedCi reste bon marché.

Le BluedCi 115 est pénalisé par le malus écologique sur une fourchette de 898 € à 1 074 € (les taux de CO2 varient en fonction des équipements sélectionnés). Notez que le Kangoo BluedCi 115 est classé Crit’Air 2, ce qui vous interdira théoriquement l’accès à plusieurs ZFE (zones à faibles émissions) dont celle du Grand Paris dès 2024.

En matière de comportement, l’arrivée de la plateforme CMF, la même que celle de la Mégane (CMF-C/D) est un indice révélateur : l'amortissement offre un niveau de confort que l'on n'avait pas l'habitude de voir au volant d'un Kangoo. Le dynamisme progresse également, peut-être plus légèrement, avec une direction et un roulis plutôt bien compensé malgré un centre de gravité élevé. Dans ce registre un Volkswagen Caddy s’en sort mieux.

Le Kangoo BluedCi 115 est uniquement commercialisé en finition haut de gamme « Techno ». Pour l’occasion il se pare des plus beaux artifices comme la calandre chromée, les jantes alliage (16’’ de série), les vitres surteintés ou les entourages d’antibrouillards. C’est surtout l’équipement de série qui en profite avec de série la commutation automatique des feux de route, la caméra de recul, l’aide au parking avant, arrière et latérale, la carte mains libres, la climatisation automatique bizone et la navigation.

Avec sa forme de boîte à chaussures, le Kangoo propose des volumes XXL. Le gigantesque et lourd hayon tient presque de la porte de garage. Il donne accès à 775 litres en configuration cinq places. De quoi charger deux vélos enfants sans rabattre les sièges.

Si ce n’est pas suffisant, il est possible de rabattre les dossiers 2/3 1/3 de la banquette arrière pour obtenir un plancher pratiquement plat, un volume total de 1 200 litres (3 500 litres jusqu’au pavillon) et surtout une longueur de 1, 86 m. Ce n'est pas tout, en option (250 €), le siège passager peut devenir rabattable. Cet équipement porte à 2,70 m la longueur de chargement.

Une fois installés, les passagers font face à 2 ports USB, un allume-cigare, une tablette aviation ainsi qu’une aumônière. Ils disposent d'une place tout ce qu'il y a de plus généreuse au niveau des genoux et une hauteur sous plafond digne d'une cathédrale, à tel point que Renault y a installé une capucine. On lui préfère toutefois celle proposée par Stellantis sur les Citroën Berlingo, Peugeot Rifter et Opel Combo Life. A cela s’ajoute de nombreux espaces de rangements (49 litres au total) dont la très pratique boîte à gants placée devant le volant.