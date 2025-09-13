Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Renault Kangoo 2

Un Kangoo Be Bop revu avec un intérieur cuir

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Avoir une sellerie cuir n'est pas réservé qu'aux véhicules de prestige. La preuve avec ce Renault Kangoo Be Bop embourgeoisé avec un habitacle revu en respectant les couleurs d'origine.

Dans le monde des séries spéciales, il n'y a pas que des supercar. Voici par exemple le Kangoo Be Bop lancé dans les années 2000 avec une identité fun et décalée. Une touche d'originalité qui suffit à déchaîner les passions au point de motiver un propriétaire à rendre plus cossu son exemplaire en parfait état.

Les images partagées sur le réseau social Facebook par l'Atelier Romain et Charline Brois montrent le résultat de nombreuses heures de travail. Le tableau de bord se couvre de cuir tout comme le volant, les sièges et les panneaux des portes. Cerise sur le gâteau, l'artisan a pris le temps de réaliser des cartables assortis pour les balades du propriétaire avec les chiens de la famille.

Un Kangoo ludique et désormais luxueux

Pour mémoire, le Renault Kangoo Be Bop se démarque en 2009 d'un modèle standard par une présentation spécifique et un positionnement à mi-chemin entre utilitaire et véhicule de loisirs. Doté de trois portes et plus court de 38 centimètres par rapport à un Kangoo de base, il adopte un toit coulissant et une vitre arrière descendante pour un maximum de lumière dans l'habitacle. 

