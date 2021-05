Le Renault Kangoo est l’une des références sur le segment des ludospaces depuis des années. Seulement, comme il est apparu en 2007, il a sérieusement pris de l’âge et ses concurrents ne sont pas restés immobiles, bien au contraire. Ainsi, le groupe PSA a frappé fort en présentant courant 2018 sa triplette Citroën Berlingo, Peugeot Rifter et Opel Combo, qui a rebattu les cartes dans la catégorie. Ainsi, si on prend les chiffres des ventes 2020 en France, ce sont les ludospaces de Citroen et Peugeot qui trustent les deux premières places. En troisième position, mais loin derrière : le Kangoo. Une place toujours enviable mais en retrait par rapport aux autres années. Renault se devait donc de réagir et c’est chose faite avec cette troisième de Kangoo, qui rencontre aujourd'hui le Peugeot Rifter pour un premier duel.

dailymotion Comparatif vidéo - Renault Kangoo VS Peugeot Rifter : duel de spécialistes

Esthétiquement, nos deux rivaux s’éloignent nettement de l’univers de l’utilitaire. Le nouveau Kangoo marque une vraie rupture par rapport à la précédente génération. Il abandonne les formes arrondies pour un design plus rectiligne et plus sérieux. Même constat pour le Rifter qui est monté clairement en gamme avec un style nettement plus séduisant.

Quand on prend place à bord de ces deux modèles, on est loin de l’idée que l’on peut se faire d’un utilitaire. Chacun dispose d’arguments. Ainsi, le nouveau Kangoo marque un vrai tournant par rapport à la précédente génération. La planche de bord est traversée par un bandeau décoratif façon bois sombre brossé. Le levier de vitesses est toujours en hauteur. On trouve un écran tactile 8 pouces façon tablette pour le multimédia et l'instrumentation - analogique au lancement -, pourra s’enrichir en fin d'année d’un écran numérique 7 pouces. Ambiance radicalement différente dans le Rifter puisque Peugeot a décidé d’installer son fameux i-cockpit composé d’une instrumentation haute analogique, d’un petit volant et d’un écran multimédia 8 pouces légèrement orienté vers le conducteur.

Aspects pratiques : les astuces du Rifter

Concernant les aspects pratiques qui sont le critère d’achat primordial de ces véhicules, le Rifter et le Kangoo vous en donne pour votre argent. Ainsi tous les deux proposent des volumes de chargement gigantesques oscillant entre 775 et 3 500 litres.

À cela s’ajoute une très grande modularité qui leur permet par exemple de charger des objets mesurant jusqu’à 2,70 m en rabaissant le dossier du siège passager avant. Une possibilité malheureusement en option ou réservée aux finitions hautes. Dans ce domaine, c’est tout de même le Rifter qui se distingue grâce à la possibilité d’avoir des sièges individuels alors que le Kangoo doit se contenter d’une banquette 2/3-1/3 quelle que soit la finition. Les coffres osnt vastes et il est de même de l'habitabilité très généreuse avec des planchers plats qui permettent de profiter pleinement des trois places.

Les rangements sont aussi omniprésents (console centrale, boîte à gants – tiroir pour le Kangoo contre classique pour le Rifter-, capucine, etc) et dans ce secteur, c’est une nouvelle fois le ludospace de Peugeot qui se démarque avec un nombre plus important. Il offre aussi quelques aménagements bienvenus en option comme le toit zénith à 750 € (toit vitré + rangements) et surtout est pourvu de série de la lunette arrière s'ouvrant indépendamment du hayon, qui s’avère très pratique au quotidien.

Équipement : la prime à la nouveauté

Le Renault Kangoo 1.3 TCE 130 ch en finition Intens est vendu au prix de 27 900 €. Comptez 28 750 € pour le Rifter 1.2 Puretech 130 ch en finition Allure Pack.

Dès le départ, le ludospace au losange part donc avec un avantage de 850 €, d’autant plus que son équipement de série est particulièrement complet avec par exemple la caméra de recul, la climatisation automatique bi-zone, l’accès et le démarrage sans clé, le système multimédia 8 pouces ou le régulateur de vitesse. Pour obtenir une dotation équivalente sur le Peugeot Rifter, il faudra piocher dans la liste des options pour obtenir par exemple la climatisation automatique bi-zone (300 €), l’accès et le démarrage sans clé (400 €) ou la caméra de recul (400 €), ce qui augmente le prix du Peugeot de 1 100 €. La différence entre les deux modèles approche donc les 2 000 €. C’est une victoire aisée pour le Kangoo d’autant plus que celui-ci bénéficie d'options indisponibles sur le ludospace au lion telles que les sièges chauffants. De quoi asseoir encore son succès.

Budget : un Kangoo très bien placé

Profitant d’un prix d’achat moins important comme nous avons pu le voir précédemment, le Kangoo part sur de bonnes bases. Toutefois, ce ne sont pas les seuls atouts en sa faveur puisque celui-ci est équipée aussi d’un moteur (TCE 130 ch) avec chaîne de distribution qu’il n’est pas nécessaire de remplacer à l’inverse de la courroie du Puretech 130 ch du Peugeot. À cela s’ajoute un malus de 740 € alors que le Rifter est pénalisé pour sa part par un malus de 1 074 € dû à la boîte automatique. Toutefois, le modèle de Peugeot peut se prévaloir d’arguments comme la consommation officielle moindre (5,4 l contre 6,7 l) ou sa meilleure valeur de revente. Pour le reste, les garanties sont identiques (2 ans, kilométrage illimité), tout comme la fiabilité des deux marques. Mais cela ne suffit pas et c’est une victoire ici du Kangoo.