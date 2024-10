Stellantis à Douvrin, ça sent la fin

La décision est tombée comme un couperet. Froide et tranchante, mais sans surprise. Il y a 8 mois déjà, le groupe Stellantis avait annoncé le transfert de l’ensemble de la production des moteurs EP hybride de Douvrin en France vers un autre pays. Restait à savoir quand ?

Lors d’un CSE exceptionnel la direction de Stellantis à Douvrin a officialisé l’arrêt définitif du moteur hybride EP6 (PureTech 1,6 l) en France. Ce sera le 8 novembre prochain. La production de ce moteur, dont la nouvelle version répond à la norme euro 7, sera totalement délocalisée en Hongrie sur le site d’Opel à Szenttottard.

700 emplois menacés

Le début de la fin pour le site. Avec ce transfert, l’avenir des chaînes de Stellantis à Douvrin s’assombrit un peu plus. Actuellement seuls les moteurs EB2 (3 cylindres 1.2 Puretech) et DV-R (diesel) continuent d’être produits sur le site nordiste. Mais elle devrait aussi être délocaslié prochainement en Hongrie. Pour la CGT, « tout ceci est inacceptable » et le syndicat annonce dans un communiqué « continuer à se battre auprès des salariés ». Une bataille symbolique. L’ancienne Française de Mécanique semble condamnée à disparaître parallèlement au déploiement de la gigafactory ACC. La fin d’un pan de l’industrie mécanique française.