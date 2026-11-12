Sauvé par son Renault Scénic électrique : pendant une longue panne de courant, il alimentait la maison grâce au V2L

C’est une fonction qui commence à se généraliser sur la plupart des voitures électriques modernes : le V2L pour « Vehicle to Load », permettant de brancher des objets électriques directement sur le véhicule pour les faire fonctionner via un système de charge bidirectionnelle.

Les constructeurs automobiles communiquent d’ailleurs assez régulièrement sur cette capacité depuis quelques années, souvent en montrant des machines à café installées dans le coffre de leurs autos ou d’autres applications (par exemple en camping).

Une batterie de secours en cas de panne électrique à la maison

Comme le raconte le journaliste d’Automotive News Nick Gibbs, cette fonction V2L peut aussi dépanner en cas de gros problème de courant à la maison.

Alors qu’il se trouvait dans une maison de vacances en octobre dernier dans le Lake District en Angleterre, son logement a été touché par une panne de courant de 30 heures qui a touché le quartier.

Il s’est alors intéressé à la fonction « V2L » du Renault Scénic E-Tech Electric qu’il possédait : une fois un câble de rallonge électrique branché sur celui de la voiture et l’adaptateur spécifique ajouté à la voiture, il a essayé de connecter plusieurs appareils d’électroménager de la maison au SUV.

Deux réfrigérateurs, des lampes à brancher, une station de charge pour téléphone et le grille-pain : voilà la liste des objets qui ont été alimentés avec succès pendant toute la coupure de courant via la batterie de 87 kWh du Scénic (qui a perdu au total 8% de charge pendant cet épisode).

Le journaliste précise qu’il n’a pas essayé de brancher le four électrique, cette machine demandant plus de puissance électrique et risquant d’atteindre la limite du Scénic fixée à 3,7 kW. Comme il le rappelle, d’autres véhicules électriques du marché ont plutôt une limite de puissance restituée à 6,6 kW ce qui permet théoriquement d’aller bien plus loin dans l’alimentation de l’électroménager.

L’autre limite de cette fonction V2L, c’est la capacité du câble de rallonge : pour des machines électriques puissantes, il est conseillé d’utiliser des câbles renforcés plutôt que de simples rallonges « de base ». Mais quand on a accès à de la recharge pas chère (ou gratuite) pour sa voiture électrique, cette fonction V2L laisse entrevoir de sacrées économies dans la facture de sa maison individuelle à condition de disposer de l’équipement nécessaire pour cela…