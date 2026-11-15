« Carback » est une mobilisation de grande ampleur dont on se félicite encore à Lyon, dans les couloirs du siège d'Interpol, en particulier au sein de l'unité chargée de la lutte contre la criminalité liée aux véhicules.

Il y a quatre ans en effet, entre le 16 mai et le 31 mai 2022, l'organisation internationale de police criminelle coordonna une mission de terrain inédite afin de mettre la main, en un temps record, sur des légions de véhicules volés.

De l'Amérique du Sud à l'Asie centrale en passant par l'Europe et l'Afrique. De l'Argentine au Kirghizistan en passant par l'Espagne ou encore la Suède, les polices de 77 pays se sont mises en alerte simultanément. Objectif : agir H24 durant 15 jours pour tenter d'enrayer à leurs frontières respectives maritimes et/ou terrestres le vol, le trafic de véhicules et le commerce de pièces détachées.

Utilisés comme monnaie d'échange

« Ces activités portent atteinte aux biens personnels, aux entreprises, à l’économie et à la sûreté publique partout dans le monde. Bien qu’il touche avant tout les propriétaires, le vol organisé de véhicules a également des conséquences financières pour les compagnies d’assurance. Il nuit à la réputation des constructeurs automobiles et est bien souvent lié à d’autres activités criminelles organisées », souligne le Secrétariat général d'Interpol.

De nombreux véhicules motorisés volés, des voitures essentiellement, mais aussi des camions et des motos, font l’objet d’un trafic transnational. Beaucoup sont susceptibles de servir de monnaie d'échange : contre de la drogue, contre des armes ou autres marchandises illicites, le plus souvent au profit de groupes criminels organisés, voire de réseaux terroristes.

Dans ce contexte, au printemps 2022, la dimension donnée à l'opération « Carback » a permis aux autorités une démonstration de force à l'intensité sans précédent, aux travers de contrôles routiers inopinés à la douane ou de perquisitions ciblées, notamment dans des ateliers de démantèlement de véhicules.

1121 voitures et 64 motos

Cette pression policère s'est soldée par un coup de filet impressionnant : 1185 véhicules retrouvés, dont 1121 voitures et 64 motos. Elle a abouti en outre à l'arrestation et au placement en détention de 222 trafiquants présumés, dont plusieurs passeurs. Parallèlement, elle a contribué à la saisie de 480 000 cigarettes de contrebande.

Pour identifier les modèles volés et mener à terme leur enquête, les policiers se sont notamment appuyés sur les données présentes dans le SMV (Stolen Motor Vehicles). Il s'agit d'un fichier qui recense les déclarations de vol de véhicules à l'échelle mondiale. Par ailleurs, « les numéros d’identification (VIN) ayant en général été enlevés sur les voitures volées, l’aide apportée a permis aux services nationaux chargés de l’application de la loi de se rapprocher des constructeurs automobiles pour déterminer l’origine des modèles », explique Interpol.

Il faut savoir qu'entre 250 000 et 270 000 véhicules sont recensés chaque année dans la base SMV. Celle-ci s'avère « extrêmement utile car les exemplaires sont souvent revendus au-delà des frontières nationales. Ils sont même parfois retrouvés à des milliers de kilomètres de l’endroit où ils ont été volés.»

Parmi les marques les plus ciblées des malfaiteurs, figurent Toyota, Honda, Hyundai, Mercedes, Audi, Land Rover, Jeep, mais aussi les constructeurs français Peugeot ou Renault. Dans la majorité des cas, les vols reposent désormais sur du piratage électronique.

L'opération « Carback » de 2022 a été reconduite depuis sous des formats plus ou moins similaires, avec des ambitions et des périmètres géographiques toutefois plus limités. Exemple en Afrique de l'Ouest en 2025, sous l'appellation « Safe Wheels », où il était question, en partenariat avec 12 pays de la région, de démasquer des véhicules volés en provenance du Canada.

Illustration aussi plus récemment, en octobre 2026, lorsque l'unité Interpol chargée de la lutte contre la criminalité liée aux véhicules a coordonné une campagne locale de démantèlement de réseau au Kenya, sous le nom de « Carback II ».