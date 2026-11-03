Volée puis retrouvée par Interpol, la voiture de K2000 est à vendre
Cette réplique de KITT possède un passé digne d’un épisode de K2000. Utilisée par David Hasselhoff avant d’être dérobée, elle s’apprête à passer sous le marteau chez Broad Arrow.
À l’origine, cette Pontiac Firebird Trans Am de 1982 a été transformée dans les années 80 par Hollywood Productions à partir des plans d’Universal Pictures. Elle reprend le célèbre scanner rouge, le volant futuriste et l’instrumentation électronique de la série. Sous le capot, point de turbo boost, mais un modeste V8 5,0 litres de 165 chevaux associé à une boîte automatique à trois rapports.
Malgré son statut de réplique, cette voiture s’accompagne de quelques anecdotes. Son histoire prend une tournure inattendue lorsqu’elle accompagne David Hasselhoff dans sa carrière musicale européenne. L’acteur l’utilise notamment pour promouvoir son album Night Rocker en 1985 avant qu’elle ne soit vendue à une maison de disques suisse.
Volée puis pistée
Dérobée dans les années 90, la Pontiac sera finalement retrouvée grâce à Interpol. Certains équipements électroniques avaient disparu mais ont depuis été remplacés. Cette survivante sera proposée le 7 novembre à Zurich par la maison des enchères Broad Arrow Auctions avec une estimation comprise entre 250 000 et 500 000 francs suisses (l’équivalent de 270 000 à 540 000 euros environ au cours actuel). Une petite fortune pour une réplique qui n’a jamais tourné dans la série.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération