Voitures d'occasion : les pratiques abusives de ce concessionnaire sanctionnées d'une amende de 50 000 €

À Seclin dans le Nord, c’est une erreur que la société GGP Auto ne répétera pas. Entre le 1er juillet et le 16 octobre 2025, ce concessionnaire de véhicules d’occasions a eu recours à plusieurs pratiques commerciales abusives. Des prix affichés hors taxes, des frais facultatifs qui ne l’étaient pas pour le client… Et plus grave encore : des contrôles techniques révélés seulement après la signature de la vente.

Pratique trompeuse et infraction pénale

En effet, les vendeurs de véhicules d’occasion doivent se plier à plusieurs obligations, dont l’affichage d’un prix toutes taxes comprises (TTC). Ils ont bien le droit de proposer des frais supplémentaires comme le gravage du véhicule, une assurance à la livraison ou encore un plein de carburant avant le départ… Mais c’est frais doivent toujours êtres présentés avec la possibilité de les refuser, ce qui n’était pas le cas chez ce concessionnaire de Seclin. Des pratiques commerciales trompeuses donc.

Mais les mauvaises pratiques ne s’arrêtent pas là ! La société ne rendait les contrôles techniques des véhicules disponibles seulement après la signature de la vente. Il s’agit d’une infraction pénale selon la DGCCRF. La règle prévoit que pour tout véhicule d’occasion de 4 ans ou plus, il faut pouvoir présenter un contrôle technique de moins de 6 mois aux potentiels acheteurs, avant de conclure la vente. Une mesure faite pour éviter de se retrouver sans le savoir avec un véhicule moribond.

Un accord à 50 000 €

Pas de surprise donc quand les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Direction Départementale de la Protections des Populations du Nord sont venus mettre son nez dans les affaires de cette concession. Après une enquête des agents sur place, et les infractions constatées, c’est plus d’un an plus tard que la préfecture révèle l’affaire dans un communiqué en date du 9 novembre 2026.

On y apprend qu’un accord a été trouvé entre le procureur et la société incriminée. Ainsi, l’affaire s’est close par le paiement d’une amende, chiffrée à 50 000 € par le procureur de la république. Et ce n’est pas la première fois qu’une sanction pareille est utilisée cette année : rien qu’en avril 2026, c’est un concessionnaire de Cholet qui avait dû s’acquitter de 79 000 € d’amendes pour des faits similaires.