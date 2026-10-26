C’est un accident rare et gravissime : le 12 septembre dernier, une voiture électrique a pris feu dans un tunnel de l’autoroute A13. Son conducteur a été grièvement blessé et les deux passagers arrière du véhicule, une femme enceinte et un enfant, ont été tués.

Une enquête sur cet accident a été confiée au Bureau d’Enquêtes sur les Accidents de Transport Terrestre (BEA-TT), chargé de comprendre comment l’incendie a pu démarrer et se propager aussi vite. En fin de semaine dernière, l’agence publique française a communiqué les tous premiers éléments sur son enquête.

« Le conducteur s’est arrêté en urgence sur le bas-côté »

Outre la localisation précise de l’événement et une image de la voiture brûlée fournie par la Police Nationale, le BEA-TT détaille les circonstances exactes de l’incident : « le samedi 12 septembre 2026, vers 17 h 50, un véhicule de tourisme de marque Cupra à propulsion électrique, avec trois personnes à son bord, a pris feu en circulation sur l’autoroute A13. Son conducteur s’est arrêté en urgence sur le bas-côté dans la tranchée couverte de Mantes-la-Ville. Il a pu sortir du véhicule mais a été grièvement brûlé. Les deux passagers, sa conjointe et leur jeune enfant, n’ont pu ni s’en extraire par eux-mêmes ni être secourus, et sont décédés dans l’incendie », peut-on lire dans ce premier rapport.

Si le rapport indique que « les circonstances de l’événement restent à préciser », l’hypothèse d’un choc avec un autre véhicule ou un objet sur la route ne sont pas mentionnées par le BEA-TT. Les causes du déclenchement de l’incendie restent inconnues à ce stade.

Quel rapport avec les campagnes de rappel ?

Comme le rappelle le BEA-TT dans ce rapport, le modèle de véhicule impliqué (Cupra Born) faisait partie d’une campagne de rappel lancée par le groupe Volkswagen pour un problème de batteries sur certains de ses véhicules électriques. Mais justement, le rapport n’a pas encore permis de dire si cet exemplaire avait été rappelé ni si ce rappel peut avoir un lien avec l’incendie.

A noter qu’une nouvelle campagne de rappel a été lancée il y a quelques jours en Allemagne et relayée par le Kraftfahrt-Bundesamt (une agence reliée au ministère des transports allemand), concernant 72 000 modèles électriques du groupe dans le monde (dont des Cupra Born) avec un risque « rare » d’incendie. Mais là encore, il n’y a pour l’instant aucun lien avéré entre ces campagnes de rappel et l’accident mortel de l’autoroute A13.

Les développements dans cette enquête seront en tout cas suivis avec attention car ils touchent au phénomène possible d’embrasement très rapide des voitures électriques : sur internet, quelques vidéos permettent de voir des voitures électriques qui se retrouvent dans les flammes en seulement une poignée de secondes. Dans de telles situations, le danger pour les occupants du véhicules paraissent sérieux.