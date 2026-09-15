Que sait-on sur l’incendie mortel d’une voiture électrique sur l’autoroute A13 ?

Les faits se sont produits samedi dernier sur l’autoroute A13 dans le sens province-Paris. Alors que trois occupants se situaient dans une voiture, elle s’est embrasée dans le tunnel à la hauteur de Mantes-la-Ville dans les Yvelines. Une femme enceinte et son enfant de 4 ans sont morts, le conducteur ayant été gravement blessé (on apprenait hier que ses jours n’étaient plus en danger).

D’après les journalistes du Parisien qui livrent les premiers éléments de l’enquête menée par les fonctionnaires de la CRS autoroutière, le seul véhicule impliqué dans cet incident était un modèle 100 % électrique. « Aucun élément ne permet de dire qu’un autre véhicule est impliqué dans l’accident », apprend-on, signifiant que la voiture a pris feu toute seule.

Une Cupra Born

Toujours d’après les journalistes du Parisien citant aussi le parquet de Versailles, le véhicule en question serait une Cupra Born (décrite dans leur article comme une « Cupra Seat » à plusieurs reprises, très probablement par erreur). Il aurait pris feu tout seul et un expert cité imagine deux causes possibles de cet embrasement : un choc important sous la voiture avec un obstacle qui aurait pu taper contre la batterie ou un dysfonctionnement grave au niveau de cette batterie ayant généré l’incendie. L’incendie de batterie se serait propagé à l’habitacle en quelques secondes seulement, expliquant le très lourd bilan avec les trois occupants qui n’auraient même pas eu le temps de sortir.

Dans un contexte de rapide augmentation des ventes de voitures électriques, ce genre d’événement est évidemment de nature à inquiéter sur la sécurité. Il est évidemment important de rappeler que les premières études, certes parcellaires car manquant de données pour l’instant, indiquent systématiquement un risque d’incendie moins importante chez les voitures électriques en comparaison des véhicules thermiques. Les risques liés à la nature particulière de ces feux de batteries, dus à la rapidité des incendies et à la difficulté de les éteindre, sont en revanche bien établis.

Il y a eu un rappel sur ce modèle

Comme les autres modèles électriques du groupe Volkswagen basés sur la plateforme MEB, la Cupra Born a subi une importante campagne de rappel en avril dernier. Les exemplaires produits entre février 2022 et août 2024 devaient revenir pour régler un problème potentiel grave : « un module défaillant de la batterie peut engendrer une divergence de tension entre les cellules et générer l’apparition d’un voyant sur le tableau de bord. Ce dysfonctionnement peut également entraîner une baisse de l’autonomie et, dans les cas les plus graves, un risque d’incendie », pouvait-on lire alors dans l’avis de rappel même si aucun cas de la sorte n’avait été recensé. On ignore pour le moment si la Cupra Born touchée par l’incendie faisait partie de ces véhicules rappelés.

Il faudra de toute façon attendre la fin de l’enquête pour déterminer la cause exacte de ce tragique départ d’incendie. La direction du constructeur Cupra a été alertée et se dit attentive aux développements de l’enquête et à l’expertise du véhicule.