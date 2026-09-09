A Marseille, des supercars qui bloquent l’autoroute pour un mariage

Tout le monde connaît depuis longtemps la fameuse « tradition » des klaxons lors des cortèges de mariage, déjà pas vraiment agréable en milieu urbain pour les riverains. Mais dans certains cas, les nuisances des participants au mariage peuvent aller jusqu’à bloquer entièrement des voies de circulation afin de célébrer le moment et parfois même tourner des vidéos sur place.

C’est un phénomène connu des forces de l’ordre, contre lequel elles tentent régulièrement d’intervenir. Cet été par exemple, la gendarmerie nationale communiquait sur un fait où le cortège d’un mariage avait bloqué la circulation d’une autoroute dans le Vaucluse. Les militaires avaient alors saisi plusieurs véhicules, dont certains n’étaient pas assurés correctement (ou possédaient des pneus lisses).

Un nouveau cas près de Marseille

Comme vous pouvez le constater dans cette vidéo publiée sur le réseau Tiktok, une situation de ce genre s’est produite dans le sud de la France il y a quelques heures. La scène semble se dérouler sur l’une des autoroutes de la région autour de Marseille et elle montre un cortège mené par plusieurs sportives d’exception.

On observe une Lamborghini Huracan Spider, une Huracan STO, une Porsche 911 GT3 RS, un Ferrari Purosangue, une Porsche Panamera ou encore une BMW Z4 figurant dans le cortège. Tous ces véhicules roulent à très faible allure et couvrent toutes les voies, empêchant les autres usagers d’y rouler normalement.

On ignore dans le cas présent si les forces de l’ordre sont intervenues (il est possible que cette manœuvre de blocage n’ait pas duré longtemps). Reste aussi à savoir si le fait d’avoir une telle documentation des faits publiée a posteriori sur internet peut mener à des sanctions.