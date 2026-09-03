Il refuse de se faire contrôler par les gendarmes parce qu’il est « Breton, pas Français »
Cet automobiliste français, alcoolisé et sans permis, se revendiquait aussi comme un « parlementaire » d’un état parallèle. Le tribunal a été plutôt clément avec lui.
Les faits remontent à la nuit du 27 au 28 août. Cette nuit-là, des gendarmes remarquent une camionnette qui « fait des embardées » sur une route à Erbay en Loire-Atlantique et décident de le contrôler.
Ils découvrent alors un conducteur manifestement alcoolisé, dont le permis de conduire est suspendu depuis mai 2026. Et que ce même conducteur de 34 ans a déjà été condamné à cinq reprises par la justice française, à chaque fois pour le même délit. Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises.
« Je ne suis pas Français mais Breton »
Comme le rapportent les journalistes de France 3, l’homme leur a tout simplement expliqué qu’il n’avait pas à se soumettre à la loi française car il était… Breton !
Et pas n’importe quel Breton : un « parlementaire de l’Etat vivant breton », une sorte de secte dont le site internet officiel affirme qu’il est « l’Etat légitime sur son territoire historique, et permet la renaissance de la nation bretonne grâce à l’autodétermination ; La Bretagne a toujours été un pays indépendant, car aucun document historique n’a légitimement interrompu ce fait, la France ne peut d’ailleurs pas fournir de document prouvant que la Bretagne est en sa possession ».
C’est le même genre de comportement que le célèbre automobiliste ne voulant « pas contracter » en 2024 lorsqu’il avait été soumis par des gendarmes à un contrôle.
Une peine assez clémente
Le conducteur de 34 ans, qui a aussi insulté les gendarmes lors du contrôle, vient d’être condamné par le tribunal à une peine de prison de 6 mois avec sursis. Une peine qui paraît plutôt clémente compte tenu de ses antécédents…
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