Les 3 euros de charge de sa Kia EV9 se transforment en une facture de 14 000 euros

Recharger une voiture électrique coûte généralement plus cher sur une borne publique qu’à la maison. Mais 14 000 € pour quelques kilowattheures, il faut faire preuve d’une sacrée créativité comptable. Au Canada, le propriétaire d’un SUV Kia EV9 a reçu une facture de 22 308 dollars canadiens (13 847 euros au cours actuel) après avoir récupéré 4,91 kWh d’électricité. Une quantité normalement facturée moins de 4 dollars canadiens (2,60 euros environ).

Le coupable semble être sans surprise un joli bug informatique. Selon la facture d’Hypercharge Networks, la session aurait débuté le 17 mai 2025 à 18 h 57 pour ne s’achever que le 25 août 2026 à 13 h 09. Soit plus de quinze mois pour engloutir l’équivalent d’une grosse poignée d’électrons. La borne aurait perdu sa connexion au réseau sans signaler la fin de la recharge. Problème : la tarification, établie à environ 2 dollars canadiens par heure, aurait continué à tourner pendant tout ce temps.

Une réclamation en cours

L’automobiliste a évidemment contesté la facture auprès d’Hypercharge. Au moment de son témoignage, l’opérateur n’avait pas encore répondu. En attendant, à ce tarif-là, la charge de sa voiture survoltée s’apparente au plein d’un beau bateau.