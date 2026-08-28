L’examen du permis de conduire en Afghanistan ressemble parfois à une blague

L’examen du permis de conduire est-il trop difficile en France ? Outre la réussite à l’épreuve théorique du code de la route, imposant aux élèves de réviser de longues heures avant de se mesurer aux fameuses sessions de questions-réponses, la loi prévoit toujours une épreuve pratique avec de nombreux facteurs éliminatoires. La Sécurité routière française se demandait d’ailleurs récemment s’il ne fallait pas rendre cet examen plus simple, notamment en n’incluant plus certaines erreurs parmi les éléments éliminatoires.

On le sait, cet examen du permis de conduire reste plus simple dans d’autres pays. Aux Etats-Unis par exemple, la procédure pour obtenir le droit de conduire une voiture est connue pour être moins fastidieuse et exigeante. Mais on peut faire bien plus simple encore !

En Afghanistan, il suffit de mimer

En voilà la preuve avec la vidéo ci-dessous, qui revient régulièrement sur Internet depuis deux ans. Elle montre un « élève » en plein examen du permis de conduire et comme vous pouvez le constater, il ne se trouve pas au volant d’une voiture. Parce qu’il s’agit d’une épreuve théorique où l’examinateur vérifie plutôt sa connaissance du code de la route ?

Pas du tout ! Ici, l’examen consiste juste à poser quelques questions à l’élève qui doit, faute de budget ou de temps permettant d’organiser une véritable épreuve pratique, simplement « mimer » ce qu’il ferait au volant d’une voiture dans les situations évoquées par l’examinateur !

La scène fait presque penser à un vieux sketch des Monty Pythons. On trouve pourtant bien la trace de véritables épreuves pratiques organisées dans la ville de Kaboul il y a plus de 10 ans dans le cadre de l’examen du permis de conduire, mais il est difficile de savoir ce qu’il se passe actuellement en la matière sous le régime des talibans et il semblerait que la « méthodologie » étrange de cette vidéo se pratique plutôt dans des régions plus rurales.

D’après une enquête datant de 2014, au moins 60 % des automobilistes du pays n’avaient jamais passé le moindre examen de conduite à cette date.