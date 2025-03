En France, l’âge légal d’obtention du permis de conduire est désormais de 17 ans et celui de l’apprentissage de la conduite accompagnée de 15 ans. Ce changement a été effectué au 1er janvier 2024, avant quoi il fallait attendre 18 ans pour passer l’examen du permis de conduire (et 16 ans pour la conduite accompagnée).

Aux Etats-Unis aussi, la tendance est plutôt à l’abaissement de l’âge d’obtention du permis de conduire. L’état du Kentucky, par exemple, est en train de voter l’abaissement de l’âge du passage du permis de conduire à 15 ans au lieu de 16 actuellement. Dans les faits, cela ne reviendra pas tout à fait à autoriser un adolescent de 15 ans à partir seul au volant de sa voiture : il lui faudra d’abord réaliser 60 heures de conduite en école ou avec un passager qualifié (dont 10 de nuit), puis conduire exclusivement aux côtés d’un adulte de plus de 21 ans possédant une bonne expérience de conduite pendant six mois. Après cette durée, il a enfin le droit de conduire seul sous conditions puis sans aucune restriction à partir de 17 ans.

Dès 14 ans dans d’autres états

Aux Etats-Unis, certains états autorisent l’apprentissage de la conduite encore plus tôt : au Dakota du Sud, par exemple, les automobilistes peuvent démarrer la conduite avec un passager adulte expérimenté dès 14 ans et conduire seul six mois plus tard (avec l’interdiction de transporter plus d’un passager). Ils peuvent ensuite conduire sans aucune restriction à partir de 16 ans, soit un an plus tôt que chez nous.

Dans les faits, ça veut dire qu’un automobiliste américain peut conduire seul une voiture à partir de 14 ans et demi dans l’état du Dakota du Sud, ce qui reste quand même très jeune pour une telle activité !