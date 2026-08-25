Bugatti a trouvé une astuce pour faire baisser la facture des pneus de la Veyron
Entretenir une Bugatti Veyron peut réserver quelques factures capables de faire tousser même un millionnaire. La marque propose désormais une solution pour remplacer ses pneus à 40 000 euros par des gommes modernes presque dix fois moins chères.
Posséder une Bugatti Veyron suppose d’avoir fait la paix avec quelques factures absurdes voire insolites. Celle des pneus en faisait partie : remplacer les Michelin PAX spécifiques pouvait coûter environ 40 000 euros. Vingt ans après le lancement de l’hypercar, la marque vient toutefois de trouver une solution nettement moins douloureuse.
Plus de deux décennies après sa présentation, la division La Maison Pur Sang propose de nouvelles jantes de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière pour la Veyron. Leur dessin reste fidèle au style d’origine, mais elles permettent surtout d’adopter les dimensions modernes de la Chiron : 285/30 ZR20 et 355/25 ZR21. Des Michelin équivalents peuvent ainsi revenir à environ 3 000 euros le train. À l’échelle Bugatti, c’est pratiquement une promotion de supermarché.
Des jantes adaptées
Il reste évidemment un détail : il faut acheter les nouvelles roues dont le tarif n’a pas été communiqué. Mais cette dépense ne se fait qu’une fois alors que l’ancien montage imposait également de remplacer périodiquement les jantes pour garantir leur sécurité à plus de 400 km/h. Certaines opérations pouvaient ainsi dépasser 130 000 euros. Une belle attention qui permettra aux passionnés les plus aisés de faire de belles économies.
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