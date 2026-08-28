Une Smart a fusionné avec une Lamborghini, et voici le résultat
À défaut de pouvoir s’offrir une Lamborghini Gallardo, quelqu’un a décidé de transformer une modeste Smart Fortwo en supercar italienne miniature. Baptisée « Smartborghini », cette improbable création est aujourd’hui à vendre pour le prix d’une citadine d’occasion nettement moins embarrassante.
Il fallait probablement beaucoup aimer Lamborghini mais nettement moins son banquier. Cette insolite « Smartborghini » actuellement à vendre au Royaume-Uni est une Smart Fortwo Cabrio de 2014 recarrossée pour singer une Gallardo qui aurait rétréci au lavage.
Peinte en blanc avec des autocollants orange, posée sur des jantes en noir brillant et équipée d’un imposant diffuseur, elle reprend tant bien que mal les codes de la firme de Sant’Agata. L’effort se poursuit à bord avec cuir noir, Alcantara et surpiqûres orange. Presque sérieux, donc, jusqu’au démarrage.
Une fiche technique 100 % d’origine
Car derrière le costume de supercar se cache toujours le bloc trois cylindres atmosphérique 1,0 litre de 71 ch de la Fortwo. Le tableau des performances ne fait pas rêver : il lui faut 13,7 secondes pour atteindre 100 km/h avant de plafonner à 145 km/h. Du côté de la Gallardo originelle ? Il fallait compter sur un V10 5,0 litres de 500 ch, 4,2 secondes pour le 0 à 100 km/h et une vitesse maximale de 309 km/h. Bref, sept fois plus de puissance. Affichée sur la plateforme des enchères eBay à 9 999 £ (11 600 € au cours actuel) cette Lamborghini de poche totalise 91 140 miles (environ 146 700 km). Et son pare-chocs avant est endommagé. Même les rêves exotiques finissent par toucher un trottoir.
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