10 petits cabriolets d'occasion à moins de 10 000 € : faites votre choix

CITROËN DS3 Cabrio



Longueur : 3,94 m

Nombre de places : 5

Capote : en toile

Mouvement : électrique

Volume de coffre : 245 l/NC



C'est fin 2012, soit un peu plus de trois ans après le lancement de la Citroën DS3 berline que la marque aux chevrons commercialise une version découvrable, tout en conservant la même carrosserie. Côté motorisations, elle hérite des blocs essence et diesel de la berline.

L'offre

Elle est composée principalement de modèles essence et ce sont les 1.2 PureTech 82 ch et 110 ch qui dominent le marché, suivis des 1.6 VTi 120 ch et quelques rares THP 156 ch et 165 ch. Côté diesel, le 1.6 e-HDI 92 ch s'impose.

Les prix

Comptez un ticket d'entrée à 9 000 € pour une DS3 essence 1.2 PureTech 82 ch. Vu chez un professionnel une DS3 Chic d'octobre 2014 avec 115 200 km à 8 900 €. Mais la version 110 ch ne réclame pas beaucoup plus. Vu une série limitée, Inès de La Fressange, d'octobre 2015 avec 113 000 km au compteur pour 9 300 €.

Pour une DS 3 diesel au kilométrage raisonnable mais rare à ce prix, le chèque d'entrée est d'au moins 11 500 €. Vu une 1.6 e-HDI 92 ch Sport Chic de juin 2015 et 86 500 km au compteur pour 11 500 €.

FIAT 500 C



Longueur : 3,54 m

Nombre de places : 4

Capote : en toile

Mouvement : électrique

Volume de coffre : 182 l/550 l



À l’instar de la Citroën DS3, la 500 ''cabriolet'' n'est autre qu'une 500 classique dotée d'une capote électrique qui se replie uniquement sur la longueur du toit. Elle est apparue sur le marché en juillet 2009, soit deux ans après le lancement de la 500 berline.

L'offre

La 500 C est très présente en seconde main et ce sont les motorisations essence qui règnent, à plus de 95 %. En tête des propositions, le 1.2 69 ch suivi par le 0.9 Twin air 85 ch. Et pour ce qui est de la finition, c'est la Lounge qui l'emporte.

Les prix

8 500 €, c'est le budget de départ pour acquérir une 1.2 69 ch avec moins de 100 000 km. Nous avons repéré chez un particulier une Lounge de novembre 2013 ayant seulement 52 000 km à 8 500 €. Pour la version 0.9 Twin air comptez une soulte d'environ 1 000 €. Ainsi, un particulier cède sa Lounge d'avril 2014 ayant 79 000 km pour 9 400 €.

FORD StreetKa



Longueur : 3,65 m

Nombre de places : 2

Capote : en toile (hard-top en option)

Mouvement : manuel

Volume de coffre : 214 l/NC



Née fin 2003, la déclinaison cabriolet à capote en toile et à commande manuelle n'aura vécu que trois ans. Dès lors, l'offre en occasion est plus que réduite. Deux atouts néanmoins : des prix très attractifs et un look bien plus attirant que celui de la berline...

L'offre

Comme dit plus haut, la Street Ka est peu présente dans les annonces. Les amateurs devront s'armer de patience pour en dénicher une. Sous le capot, un unique essence 1.6 de 95 ch et pas de diesel. Certaines annonces proposent des modèles dotés d'un hard-top en lieu et place de la capote et ne sont pas plus chères. Sachez qu'il s'agit d'une option à 1 500 €.

Les prix

Beaucoup d'exemplaires affichent, compte tenu de leur âge, de gros kilométrages. Mais en cherchant bien on peut dénicher quelques StreetKa de moins de 100 000 km tout en étant bon marché. Ainsi, nous avons trouvé un modèle d'avril 2005 muni d'un hard-top, avec seulement 85 000 km à 4 900 €.

MAZDA MX 5



Longueur : 3,99 m

Nombre de places : 2

Capote : en toile ou toit rigide

Mouvement : manuel ou semi-électrique (verrouillage manuel)

Volume de coffre : 150 l/NC



Avec un budget maxi de 12 000 € vous pouvez facilement vous tourner vers la troisième génération de MX5, apparue fin 2005. Et à l'instar de ses prédécesseurs, cet opus hérite d'une capote en toile, à son lancement, avant d'être disponible en version "roadster coupé" avec un toit en dur. Sachez aussi que ce cabriolet est une propulsion.

L'offre

Malgré les générations qui se sont succédé, le nombre de MX5 disponibles sur le marché de la seconde main reste réduit par rapport aux concurrentes européennes et surtout françaises. Côté motorisations c'est la version 1.8 125 ch qui domine l'offre. Plus en retrait, le 2.0 l 160 ch.

Les prix

Le chèque d'entrée pour une MX 5 de moins de 100 000 km flirte avec les 10 000 €. Vu chez un professionnel une 1.8 Elegance de janvier 2006 ayant 89 000 km à 10 500 €.

Longueur : 3,69 m

Nombre de places : 4

Capote : en toile

Mouvement : électrique

Volume de coffre : 125 l/660 l



C'est en 2004 que la Mini de BMW se découvre. À l'image d'autres cabriolets de même segment, elle adopte la capote en toile. Quant à la mécanique, elle hérite des blocs essence et diesel de sa sœur berline.

L'offre

Pas de quoi se chamailler pour se payer une Mini cabriolet. Sans être pléthorique, l'offre est là, surtout en essence. Et la mise maxi de 12 000 € vous permet de vous tourner vers des Mini de seconde génération lancées en avril 2009. Au menu, des Cooper et des Cooper S.

Les prix

Pour un budget inférieur à 10 000 € vous pouvez vous offrir une Cooper 1.6 122 ch. Vu chez un particulier un modèle de septembre 2010 ayant parcouru 100 000 km, vendu

9 700 €. Pour une Cooper S pas trop kilométrée, la mise initiale augmente d'environ

1 200 €. Nous avons repéré chez un professionnel une 1.6 174 ch de juin 2009 avec 112 400 km au compteur pour 10 900 €. Pas de chance pour les inconditionnels du gazole : peu d'offres, de gros kilométrages aux compteurs et des tarifs qui dépassent les 12 000 €...

OPEL Tigra Twin Top



Longueur : 3,92 m

Nombre de places : 2

Capote : toit rigide repliable

Mouvement : électrique

Volume de coffre : 200 l/390 l



Quatre ans après la commercialisation de la Peugeot 206 cm3 (2004 contre 2000), Opel se lance à son tour sur le marché du découvrable citadin et adopte le même principe de toit rigide repliable et rétractable. Mais contrairement à la 206, la petite allemande n'est qu'une stricte deux places. Du coup elle gagne en volume de coffre. Du point de vue mécanique, elle est animée par des blocs essence et diesel.

L'offre

En occasion, ce sont les versions au sans-plomb qui s'imposent. Sous le capot, les 1.4 Twinport 90 ch et 1.8 Ecotec 125 ch hérités de la Corsa. En diesel, on retrouve le 1.3 CDTI de 70 ch.

Les prix

Ils sont plus qu'attractifs mais il faudra faire le tri entre les modèles fortement kilométrés et les autres, vendus quasiment aux mêmes tarifs. Comptez aux alentours des 6 000 €/7 000 € pour un exemplaire ayant moins de 100 000 km. Vu une 1.4 Twinport 90 ch de juin 2005 avec seulement 88 000 km à 5 900 €. Pour 1 000 € de plus nous avons déniché une 1.8 Ecotec 125 ch. Elle est de mars 2006 et affiche au compteur 78 600 km.

PEUGEOT 206 CC



Longueur : 3,83 m

Nombre de places : 4

Capote : toit rigide repliable

Mouvement : électrique

Volume de coffre : 175 l/410 l



Née en 2000, soit deux ans après le lancement de la 206 berline, la 206 CC est la première citadine à être déclinée en cabriolet et à adopter le toit rigide repliable. D'abord animée par deux blocs essence : un 1.6 16 V 110 ch et un 2.0 16 V, elle héritera quatre ans plus tard du diesel 1.6 HDI 110 ch du groupe Stellantis (autrefois PSA).

L'offre

Elle est pléthorique et ce sont les versions essence qui s'octroient près de 90 % du marché. En tête des motorisations proposées, le 1.6 16V 110 ch suivi du 2.0 16V 138 ch.

Les prix

Ils démarrent sous la barre des 3 000 €. Mais oubliez ces modèles car en très mauvais état et aux kilométrages dépassant allègrement les 200 000 km. Un léger mieux de 3 000 € à 5 000 € mais rares sont celles de moins de 120 000 km. À partir de 5 000 €/6 000 €, l'achat d'une 206 CC est envisageable. Bon nombre d'exemplaires affichent des parcours inférieurs à 100 000 km et sont dans un état de carrosserie honorable. Ainsi nous avons repéré chez un pro une Quiksilver 1.6 16 V 110 ch de juillet 2005 avec seulement 73 500 km à 6 500 €. Pour une 2.0 16 V, la mise grimpe à plus de 8 000 €. Un négociant en propose une d'avril 2003. Elle a 87 700 km et est vendue 8 500 €.

PEUGEOT 207 CC



Longueur : 4,03 m

Nombre de places : 4

Capote : toit rigide repliable

Mouvement : électrique

Volume de coffre : 187 l/449 l



Après plus de six années de carrière, la 206 CC cède sa place à la 207 CC. Contrairement à sa devancière, elle est disponible dès le lancement en essence et en diesel. Sous les capots, un 1.6 THP de 150 ch et un 1.6 HDI de 110 ch. Quelques mois plus tard, un 1.6 VTi 120 ch s'ajoutera au catalogue et le 1.6 THP passe à 156 ch.

L'offre

À l’inverse de la 206 CC, la 207 CC est autant présente en essence qu'en diesel. Et les annonces ne manquent pas. Pour les versions au sans-plomb, c'est le 1.6 VTi qui est le plus diffusé suivi par le 1.6 THP.

Les prix

En dessous des 6 000 € rien de bien intéressant, compte tenu des kilométrages importants affichés aux compteurs (souvent plus de 200 000 km). À partir de 6 000 €, de bonnes affaires sont déjà possibles avec des kilométrages en dessous des 100 000 km, voire 80 000 km. Ainsi, un particulier cède sa 1.6 VTi 120 ch Sport de juin 2011 avec 78 000 km pour 6 200 €. Pour la déclinaison THP le budget est plus conséquent. Comptez près de 10 000 €. Vu une 1.6 THP 156 ch Féline de février 2011 avec 75 000 km à 9 900 €. Et si vous voulez un diesel de moins de 100 000 km, la mise est la même que pour une THP. Vu une 1.6 HDI 110 ch Féline de janvier 2010 avec 89 000 km à 9 900 €.

RENAULT Wind



Longueur : 3,82 m

Nombre de places : 2

Capote : toit rigide

Mouvement : électrique

Volume de coffre : 270 l/360 l



Présentée au salon de Genève en mars 2010, la Wind fait son apparition dans les concessions en septembre de la même année. L'originalité de ce petit cabriolet, c'est son toit rigide, qui se range dans le coffre sans se replier, contrairement aux autres coupé-cabriolets. L'atout : un volume de coffre plus conséquent. Au chapitre moteurs, la Wind est animée par deux blocs essence, un 1.2 TCe 100 ch et un 1.6 16 V 130 ch.

L'offre

Elle est assez réduite et bon nombre de Wind affichent de gros kilométrages. Toutefois, quelques bons plans sont réalisables sur des autos pas trop kilométrées. Côté moteurs, c'est le 1.2 TCe 100 ch qui arrive en tête des propositions.

Les prix

En dessous des 6 000 €, beaucoup d'exemplaires affichent plus de 150 000 km. Pour des Wind au kilométrage plus raisonnable la mise initiale passe la barre des 7 000 €. Ainsi, un particulier cède sa 1.2 TCe Exception de novembre 2011 avec 65 000 km au compteur pour 7 500 €. Et si vous comptez vous tourner vers la 1.6 133 ch, il vous faudra rajouter au moins 1 000 € à 1 500 €. Vu une Exception de janvier 2010 ayant 60 000 km à 8 500 €.

SMART Fortwo Cabrio



Longueur : 2,69 m

Nombre de places : 2

Capote : en toile

Mouvement : électrique

Volume de coffre : 220 l/340 l



La Smart cabriolet opus 2 fait son apparition en mars 2007. Par rapport à sa devancière, elle gagne 20 cm en longueur ce qui l'avantage en volume de coffre mais lui confère également une meilleure stabilité sur route est des prestations dynamiques en hausse. Sur le plan fiabilité elle se montre également plus robuste que la précédente.

L'offre

Si la Fortwoo Cabrio est déclinée en essence et en diesel, sur le marché de la seconde main, l'essence fait pratiquement cavalier seul avec 95 % des propositions. Au menu, surtout des 1.0 71 ch et dans une moindre mesure des 1.0 84 ch et des 1.0 Brabus 102 ch.

Les prix

Pour s'offrir une Smart Cabrio de moins de 100 000 km, le budget de départ est de 6 000 € - 6 500 €. Ainsi, nous avons repéré une 1.0 71 ch Passion auto de mai 2012 avec 60 000 km à 6 500 €. Pour la version 84 ch, la mise de départ grimpe à 8 000 €. Vu une Passion de novembre 2013 avec 42 600 km à 7 900 €. Enfin, pour une Brabus, ce sont au minimum 1 000 € supplémentaires. Vu chez un pro une 1.0 102 ch Xclusive Softouch d'avril 2012 avec 80 000 km au compteur pour 9 000 €.

