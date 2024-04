Les faits se sont produit quelque part en France il y a quelques jours, à l’occasion d’un point de contrôle organisé par des gendarmes le long d’une route du pays. La vidéo ci-dessous, filmée par un couple d’automobilistes arrêté par les gendarmes, est en train de faire le tour d’internet et pour cause : les propos qu’on y entend sont absolument délirants.

Les gendarmes hallucinent face à des automobilistes qui ne veulent pas "contracter" (vidéo)

Les deux occupants du véhicule sont en fait persuadés que la France est devenue une société privée dont le siège social se trouve aux Etats-Unis. D’après leurs croyances, les gendarmes qui les ont arrêtés travaillent également pour cette société privée et seraient donc des « mercenaires ». Ce raisonnement leur permet ainsi de refuser de se soumettre à leur contrôle, puisqu’ils ne représentent pas selon eux une véritable autorité de droit. Face à ces arguments, les gendarmes ne savent pas trop comment réagir. Après avoir demandé leurs papiers et entendu là encore d’étranges réponses (« nous n’appartenons plus à l’entreprise française présidence », « mon nom est Pierre de la famille Legrand par oui dire en minuscules car nous ne sommes pas une société privée »…), ils finissent par leur demander de se soumettre à un test d’alcoolémie puis de sortir du véhicule.

Jusqu’à la garde à vue

Sûrs de leurs bons droits, les deux occupants du véhicule (« ce n’est pas un véhicule mais une voiture », préciseront-ils d’ailleurs aux gendarmes) remonteront les vitres en refusant d’en sortir. A la fin, les gendarmes les mettent en garde à vue et cassent la vitre conducteur pour les obliger à sortir.

La théorie de la « fraude au long légal »

Les deux automobilistes croient en la théorie de la « fraude au long légal », énoncée par le mouvement des « citoyens souverains », qui consiste à penser qu’un énorme complot a discrètement remplacé les pouvoirs publics français pour exploiter financièrement les gens dans notre pays. Et comme vous pouvez le constater, ce genre de croyance peut aller très loin lorsque les gens ne font pas preuve d’un minimum de réflexion.