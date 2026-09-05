Hausse du prix des carburants : une station-service vidée de ses cuves de stockage

Le comble pour une station-service est de ne plus avoir de carburant disponible à la distribution. Dans une petite commune de Moselle, une station-service s’est retrouvée en rupture de carburant, selon un reportage de TF1 Info. Mais cette rupture n’est pas liée à un éventuel retard de livraison. Au contraire, la station a été siphonnée dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 septembre 2026. Il n’était ainsi plus possible d’y faire le plein, les cuves ayant été vidées.

Alerté par une sonnerie électronique, le gérant de l’enseigne a pu prévenir les gendarmes après avoir visionné les images des caméras de surveillance. Il y a aperçu deux personnes ainsi qu’un véhicule stationné à proximité des trappes d’accès aux cuves de stockage.

Un vol massif dans une petite station

Au matin du mercredi 2 septembre, les automobilistes ont été surpris de constater que la station-service d’Intermarché de Courcelles-Chaussy, en Moselle, était dépourvue de carburant. Ces derniers ont donc dû se rendre dans une autre station, dans l’incompréhension, avant d’apprendre avec surprise que l’établissement avait été victime d’un vol de 1 000 litres de carburant.

« 1 000 litres, c’est énorme. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ces vols-là. C’est impressionnant », déclare un automobiliste interrogé par TF1 Info. « 1 000 litres, il faut un camion pour les transporter, ce n’est pas avec des jerricanes », lance un autre.

L’enseigne distribuant le carburant a annoncé sur son compte Facebook la fermeture temporaire de la station à la suite de l’incident : « Cette situation nous amène, par mesure de précaution, à fermer temporairement la station. »

Une cuve visée et deux personnes interpellées

Alors que les malfaiteurs visaient directement les cuves de stockage, la gendarmerie a été prévenue par le gérant, qui, alerté par une sonnerie électronique, a pu constater le vol en cours grâce aux images de vidéosurveillance. Un homme de 52 ans et une femme de 44 ans ont été interpellés sur place par les forces de l’ordre. Avec la hausse du prix des carburants, les vols sont de plus en plus fréquents. Pourtant, ceux visant directement les stations-service restent rares, indiquent les journalistes de TF1 dans leur reportage.

Le procédé utilisé semble avoir été particulièrement élaboré, comme l’explique l’adjudant Thierry Guerrero, président de l’APNM Gendarmes et Citoyens : « Avec un fourgon équipé d’une cuve de récupération des eaux de pluie, par exemple, vous fracturez l’entrée de la cuve, vous mettez une motopompe à l’intérieur et puis vous aspirez simplement le carburant. Ça demande déjà une bonne élaboration », a-t-il expliqué aux journalistes de la chaîne de télévision.

La garde à vue ainsi que les investigations pour des faits de vol en réunion sont toujours en cours, a indiqué le parquet de Metz aux équipes de TF1 Info.