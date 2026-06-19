Les vols de banquettes arrières de Citroën C3 et Renault Clio 5, tendance déjà évoquée par Caradisiac l’an dernier, ne faiblissent pas. L’Oise semble particulièrement concernée, ainsi que le rappelaient récemment nos confrères du Parisien/Aujourd’hui en France. Depuis quelques mois la brigade de gendarmerie de Senlis relève ainsi une hausse de 30% des vols d’accessoires de véhicules par rapport à 2025, et les banquettes semblent plus prisées que les pots catalytiques.

La cause semble être à chercher du côté de l’arrivée importante sur le marché de l’occasion des versions "commerciales", donc dépourvues d’assises, des voitures évoqués plus haut. Plutôt que de se fournir auprès du constructeur, qui facture ces pièces plusieurs milliers d’euros, la tentation peut être grande pour les automobilistes de se tourner vers le marché noir où les tarifs sont jusqu’à 10 fois inférieurs (5-600 €) et la disponibilité immédiate.

Et si aucune statistique officielle n’existe, ni du côté des pouvoirs publics ni de celui des assureurs, on peut prendre la mesure du phénomène en tapant "banquette C3" sur la barre de recherche de tel site de petites annonces bien connu. Au moment de boucler ces lignes ce vendredi, on trouvait 119 offres rien qu’en Ile-de-France !

Sans préjuger du caractère frauduleux de toutes ces propositions, le fait est qu’un marché existe et que cela peut attirer les margoulins en tous genres. Précisons au passage que le seul montage d’une banquette arrière ne suffit pas à homologuer "5 places" sa voiture, et qu’en cas d’accident la compagnie d’assurance ne suivra pas.

Pour les particuliers concernés par les vols, c’est une véritable catastrophe dans la mesure où leurs voitures sont devenues quasiment inutilisables, avec des remboursements et des pièces de remplacement qui mettront des mois à arriver. Dans l’urgence, certains pourraient même être tentés de recourir au marché noir pour rééquiper leurs voitures à moindres frais, alimentant de la sorte un trafic inadmissible. La définition même du cercle vicieux.