C’est une panne ? Non, c’est le réservoir qui est percé. C’est la situation qu’a vécue un couple ce début de semaine, plus précisément ce lundi 17 août 2026, d’après Le Parisien. En voulant aller chercher le pain ce matin-là, le voyant rouge de la réserve s’allume et interpelle le mari. En effet, le réservoir était encore à moitié plein dimanche soir. Le couple pense d’abord à une panne jusqu’à ce que, quelques heures plus tard, un attroupement autour de la voiture d’une voisine mène à une inspection des véhicules de la rue. Celle-ci permet de découvrir que la majorité des réservoirs sous les véhicules stationnés dans le secteur de la gare de Clermont ont été percés.

Un travail d’orfèvre, puisque, d’après les propos de l’épouse relayés par le quotidien français, les voleurs ont réalisé un petit trou au niveau du réservoir à l’aide d’une perceuse. Un simple trou qui va coûter très cher à la famille, ainsi qu’à tous ceux dont le réservoir a été percé. Selon elle, il faudra débourser environ 500 euros pour réparer cette pièce. D’après ses recherches, la pièce coûterait environ 300 euros. Avec la main-d’œuvre, la facture pourrait donc monter à 450 euros, auxquels s’ajoute le carburant qu’il faudra remettre dans le réservoir.

Quatre véhicules, voire plus, sont touchés

Alertée de cet incident par les habitants, la gendarmerie est intervenue dans l’après-midi et a constaté que plusieurs voitures avaient été dépouillées de leur carburant.

À l’heure actuelle, « quatre plaintes ont été déposées pour quatre véhicules légers », a déclaré ce mercredi le capitaine de la brigade de gendarmerie de Clermont, Maxime Benessi. Pourtant, selon les riverains, le bilan serait bien plus élevé que celui de quatre véhicules touchés.

Le point commun entre tous ces véhicules victimes de ces vols de carburant est qu’ils présentent à chaque fois « le même trou dans le réservoir », d’après l’épouse. Par ailleurs, tous les véhicules ciblés par ce vol massif seraient des voitures à essence, selon cette dernière.

Une Mercedes dans le viseur des enquêteurs

Pour tenter de retrouver les voleurs, les riverains ont lancé un appel à témoins massif sur les réseaux sociaux, appelant toute personne ayant vu quelque chose de suspect à se manifester. L’appel s’adresse également aux éventuelles autres victimes, qui sont invitées à se faire connaître.

Pour le moment, une première piste est envisagée par les forces de l’ordre ainsi que par les habitants. En effet, dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 août, des riverains de la rue du Général-Pershing, lieu du vol massif, auraient remarqué une Mercedes inconnue dans le secteur.

Après avoir relevé la plaque d’immatriculation, qu’ils ont transmise aux gendarmes, il s’est avéré que le propriétaire du véhicule était connu des services de gendarmerie. Mais, pour le moment, rien ne permet de faire un quelconque lien entre cet individu et le siphonnage des véhicules.