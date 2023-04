Enquête : réduction du volume des réservoirs, l’autonomie en question

Les nouvelles générations d’automobiles utilisant des moteurs thermiques sont toutes frappées par un mal étrange qui réduit la contenance de leur réservoir de carburant. Ce sont bien entendu les constructeurs qui sont les principaux responsables de cette maladie. Alors que ces derniers vantent souvent l’autonomie de leurs produits, Ils ne s'empêchent pas pour autant de réduire cette autonomie de plusieurs dizaines de kilomètres en limitant la capacité des réservoirs de plusieurs litres.

Jusqu’à 27 litres de carburant en moins

Que le moteur sous le capot du modèle carbure à l’essence ou au gazole, le nouveau modèle (sauf de rares exceptions) aura droit à un réservoir de taille réduite. C’est le lot commun des nouvelles générations d’automobiles. C'est ainsi que la Peugeot 508 en changeant de génération en 2018 et en troquant au passage sa carrosserie de berline statutaire pour celle d'un coupé cinq portes, a vu son réservoir d’essence passer de 72 litres à 62 litres. Pour ce qui concerne le diesel, c’est bien pire, puisque le réservoir ne fait plus que 55 litres au lieu de 72 litres précédemment. Quant à la version hybride (Hybrid4) autrefois associée à un moteur diesel, la contenance passe de 72 litres de gazole à 43 litres d’essence, est ce ne sont pas les 50 kilomètres qui peuvent être effectués en tout-électrique qui compenseront la perte d’autonomie !

Toutes les automobiles sont concernées

Il n’y a pas que les grands modèles qui sont concernés par cette réduction, les citadins ou les compacts le sont tout autant. On constate ainsi que l’actuelle génération de Citroën C3 a perdu cinq litres de carburant par rapport à sa devancière (45 au lieu de 50 litres). Entre la Renault Mégane 4 et la Mégane 3 ce sont 10 litres d’essence et 15 litres de gazole en moins. Les constructeurs français ne sont pas les seuls à effectuer ces modifications, les marques étrangères réduisent également la taille des réservoirs.

Réduire le poids en même temps que les réservoirs

Il existe plusieurs explications à ce phénomène de réduction de la capacité des réservoirs. La première concerne la volonté de réduire par tous les moyens le poids du véhicule. Au fil du temps, les voitures ont vu leur taille et leur dotation en équipement progresser et par voie de conséquence leur poids a augmenté dans de fortes proportions. Entre une Peugeot 306 des années quatre-vingt-dix et son héritière Peugeot 308 d’aujourd’hui il y a trente centimètres et 300 kg d’écart. Malgré les progrès réalisés sur les motorisations en ce qui concerne les rejets polluants et la consommation, le poids est toujours un ennemi pour les constructeurs et quelques litres de carburant en moins c’est toujours bon à prendre (rappelons qu’un litre d’essence égale 0,75 kg et qu'un litre de gazole équivaut à 0,84 kg).

Manque de place pour le carburant

Les normes antipollution étant de plus en plus sévères, les dispositifs antipollution sont de plus en plus nombreux (système Stop and Start, filtre à particules…) et font progresser d’autant la masse du véhicule. Ils prennent également de la place dans le compartiment moteur ou dans le soubassement du véhicule. Ainsi l’injection d’Adblue, l’additif nécessaire au fonctionnement des pièges à NOx pour les moteurs diesels, oblige les constructeurs à installer un réservoir supplémentaire de 11 à 22 litres d’Adblue (1 litre d’Adblue = 1,09 kg) ce qui peut poser problème lorsque la place est comptée. De plus, l’architecture des automobiles modernes peut obliger les constructeurs à réduire les réservoirs afin de limiter leur encombrement. Ainsi la présence des batteries, et/ou d’un moteur électrique à l’arrière du véhicule sur les modèles hybrides nécessite parfois de comprimer le volume du réservoir à carburant. L’utilisation d’une suspension multibras ou à liaisons multiples, si elle apporte un gain en matière de stabilité, d’agilité et de confort prend beaucoup de place à l’arrière d’un véhicule. C’est la même chose si les roues arrière sont directrices. Pour trouver de l’espace pour ce type de technologie, les constructeurs ont trouvé la parade en réduisant l’espace dévolu à la roue de secours ou en la supprimant carrément. Mais quelquefois cela ne suffit pas et il convient de tailler ailleurs et c’est là que l’on pense au réservoir de carburant.

Attention à l’autonomie des modèles hybrides

Parmi les automobiles adoptant un petit réservoir de carburant, ce sont les modèles hybrides les plus concernés. Il est courant que ces modèles, souvent d’une taille conséquente, disposent d’un réservoir d’une contenance de 40 à 45 litres, soit le volume dévolu à un réservoir de citadine. Pour une Citroën C5 X Hybrid 225 ë-EAT8 ce sera 40 litres, un SUV Mercedes GLA 250e se contentant pour sa part de 35 litres, ces deux véhicules étant hybrides rechargeables on pourra compter sur une autonomie théorique de 63 km pour l’une et 52 km pour l’autre en mode tout électrique. Mais en conduite normale on sera sans doute loin de la consommation mixte affichée par le constructeur (1,2 l/100 km pour la C5 X et 1,3 l/100 km pour le GLA) et il est à craindre que l’autonomie avec un plein ne puisse rivaliser avec celle d’un modèle à moteur thermique. Et ces deux modèles ne sont malheureusement pas les seuls à disposer de petits réservoirs, d’autres hybrides sont limités à une quarantaine de litres comme les Audi A3, BMW Série 2 Active Tourer, DS 4, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Opel Astra, Peugeot 308, Volkswagen Tiguan, etc.