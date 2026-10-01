Tout ce qui change ce 1er octobre pour les automobilistes

Ce n’est pas encore l’automne, mais une pluie de nouvelles mesures inonde les automobilistes ce premier octobre.

Fourrières, prime carburant, hausse des tarifs des cartes grises de collection, retrait immédiat du permis pour usage du téléphone au volant… Toutes les nouvelles mesures qui entrent en vigueur aujourd’hui.

Prime carburant

Annoncée le 22 septembre, la nouvelle aide de 100 € pour les travailleurs « grands rouleurs » entre en vigueur pour a période du 1er octobre au 31 décembre. Toute personne seule ayant un salaire net jusqu’à 2 035 € et qui utilise son véhicule personnel à des fins professionnels peut y prétendre. Soit 5,5 millions de Français. Aucune démarche n’est a effectué si vous avez déjà reçu la prime pour la période avril-septembre.

Ce 1er octobre marque aussi la hausse du plafond de la prime carburant défiscalisée (aucun prélèvement) versée par les employeurs. Celle-ci passe de 600 € à 1 000 € par an et par salarié. Le dispositif s’adresse aux employés utilisant un véhicule personnel pour leurs trajets domicile-travail. La prime peut être cumulée avec le forfait mobilité et la prime grand rouleur (100 €).

Fourrières : hausse des tarifs

A compter d'aujourd'hui les prix plafonds des frais d'enlèvement et de garde journalière concernant les voitures particulières sont revus à la hausse sur le territoire national. L'enlèvement passe à 135 € (vs 127,65 €), la garde journalière à 7,15 € (vs 6,75 €), tandis que l'immobilisation (pose sabot) sera facturée 7,60 €. Les opérations préalables, à savoir le déplacement du véhicules remorqueur (15,20 €) et la mise en vente (100 €) complètent le barème classique.

Les Grandes métropoles bénéficient quant à elles d'un régime dérogatoire, tenant compte de la taille et de la complexité logistique des communes. A Marseille, Lyon et Toulouse la garde journalière coûtera 10 € et la mise en vente 61 €. Tandis qu'à Paris rien ne change. L'enlèvement coûtera toujours 150 €, la garde journlaière 29 € et la mise en vente 100 €.

L’A69 en Flux libre

Après l’A79 (entre les départements de l’Allier et de Saône-et-Loire) et le couloir A13-A14, (Paris-Normandie) l’autoroute A69 (entre Castres et Toulouse) devient le troisième axe autoroutier français équipé d’un péage en flux Libre. Quatre portiques permettent l’identification des véhicules qui entrent et sortent de l’axe. Comme sur les autres réseaux, les automobilistes dépourvus de badge de télépéage auront 72 heures pour payer les 8 € estimés par trajet dès sa mise en service prévue le 15 octobre prochain.

Tolérance zéro pour le téléphone au volant

Le retrait immédiat du permis de conduire pour usage du téléphone au volant s’étend au département de la Vienne.

Cela porte à 16 le nombre de départements à appliquer la suspension du permis sur-le-champ. (Landes, Lot-et-Garonne, Pas-de-Calais, Charente-Maritime, Vaucluse, Deux-Sèvres, Ardèche, Oise, Aisne, Réunion, Indre-et-Loire, Haute-Loire, Yonne, Drôme, Corrèze, Vienne).

Ailleurs en France, la suspension du permis pour l’usage du téléphone au volant n’est possible qu’en cas de cumul avec une autre infraction au Code de la route.

Hausse de la carte grise collection

Jusqu’alors exonérés de TVA, les prestations et services de la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE) y sont désormais assujettis au taux normal de 20 %. La FFVE profite de ce passage à la TVA pour réajuster ses tarifs qui n’avaient pas évolué depuis 10 ans. Ainsi la prestation concernant un dossier d’attestation en ligne pour véhicule (hors cyclomoteur), préalable à la délivrance du certificat d’authenticité par la FFVE, passe de 60 € à 75 €.

Si vous partez chez nos voisins européens

En Italie, restriction pour les moteurs diesel Euro 5 (2011-2015). Après plusieurs reports, le tour de vis environnemental touche le nord du pays. Les véhicules diesel Euro 5 ne peuvent plus circuler en semaine (lundi-vendredi entre 7h30 et 19h30) dans les grands centres urbains de Lombardie (Milan, Brescia, Monza, Bergame), en Vénétie, en Émilie-Romagne et dans le Piémont (Turin). Les véhicules immatriculés à l’étranger (dont la France) sont soumis à la même règle dès lors qu’ils pénètrent dans ces zones en encourent une amende de 168 € à 679 € selon la ville.

En Allemagne une révision de la taxe sur l’énergie entre en vigueur ce 1er octobre. cela se traduit par une baisse immédiate des prix des carburants à la pompe de l’ordre de 14 centimes.

Aux Pays-Bas les épreuves théoriques du permis de conduire B évaluent obligatoirement le comportement du conducteur face aux systèmes d’aide à la conduite (ADAS) pour s’assurer que l’automobiliste ne délègue pas passivement sa vigilance.

En Suisse, la nouvelle vitesse maximale autorisée sur autoroute pour les camping-cars lourds (jusqu’à 4,25 t) est à compter d’aujourd’hui de 120 km/h, contre 100 km/h précédemment.